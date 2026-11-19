El insólito ataque a policías de la comisaría 3ª de Asunción ocurrió alrededor de la 01:15 del miércoles último, cuando el oficial ayudante Cristhian Javier López Aquino (30) y el suboficial ayudante Favio Almada Candia (24) efectuaban patrullaje a bordo del móvil N° 37 sobre la calle República de Colombia. Al aproximarse a la intersección con Tacuary, ya hacia el sector del Mercado 4, observaron un vehículo estacionado.

Los uniformados se acercaron al rodado, un automóvil Toyota Caldina, familiar, de color blanco, con matrícula AAJP 366, y al verificar los datos confirmaron que la chapa correspondía a una camioneta Hyundai Tucson, color blanco.

Delincuentes se llevaron a policías y hasta su patrullera

Ante esto, los dos agentes descendieron de la patrullera, se acercaron al auto y pidieron a los dos ocupantes masculinos que bajaran los vidrios y se identificaran, pero en ese momento llegó junto a ellos otro vehículo.

Aparentemente, el segundo vehículo era un Volkswagen, negro, del que bajaron cinco desconocidos, vestidos de negro, todos encapuchados y con chalecos antibalas, portando armas largas de grueso calibre.

Estos desconocidos redujeron a los dos uniformados. Ambos fueron maniatados y al oficial le sustrajeron su arma reglamentaria —una pistola calibre 9 mm— y la radio M073. Luego fueron subidos a dos vehículos y llevados hacia una zona boscosa, en las inmediaciones del aeropuerto Silvio Pettirossi, en Luque.

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Móvil policial fue abandonado en el centro de Asunción

Las víctimas confirmaron que minutos después la patrullera que utilizaban (móvil 37) fue abandonada en la intersección de las calles Iturbe y Fulgencio R. Moreno.

Los agentes también señalaron que sus captores hablaban español, portugués y guaraní, y que poseían otros equipos de radio sintonizados en la frecuencia policial, con los cuales monitoreaban los movimientos de las demás patrulleras que operaban a esa hora en el microcentro de la capital.

Liberación previa advertencia y demora en el reporte sobre lo ocurrido

Pero en el momento en que eran abandonados en la zona de Luque, uno de los criminales manifestó a los agentes en guaraní que ellos no tenían que controlar el vehículo y solo debían pasar por el sitio, y dejar que ellos hagan “su trabajo”, no debían hacerles caso.

Según la denuncia, el desconocido mencionó al director de Policía de Asunción, comisario general Francisco Ávalos, por su indicativo radial, “Charli”, y también al director general de Prevención y Seguridad Ciudadana, comisario general Juan Agüero, “Bravo 1″, asegurando que este último supuestamente estaba al tanto del operativo.

“Por eso no les vamos a matar”, expresó el criminal antes de retirarse del lugar.

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Finalmente, los oficiales caminaron hasta encontrar ayuda para liberarse de sus ataduras y alertar de lo ocurrido a sus superiores y camaradas. Sin embargo, lo llamativo del caso es que recién en horas de la mañana del miércoles el hecho fue comunicado a los agentes de Investigaciones, y horas más tarde, al Ministerio Público.

Una vez notificados, los investigadores iniciaron las diligencias y revisaron imágenes de cámaras de seguridad que, aunque no eran del todo nítidas, respaldaron el relato de las víctimas.

Sospechan que una banda fronteriza vigilaba dinero vinculado a Ueno Bank

A partir del punto donde fueron abandonados los dos uniformados, los investigadores confirmaron que los sospechosos tomaron la ruta PY03 con rumbo hacia el norte, presumiblemente hacia la zona fronteriza con Brasil.

Los agentes barajan varias hipótesis de lo ocurrido. La que cobra mayor fuerza apunta a que los criminales vigilaban un objetivo de alto valor -presumiblemente dinero en efectivo- en las inmediaciones del Mercado 4, posiblemente vinculado al caso Ueno Bank, ante versiones de que directivos de la entidad ocultarían fuertes sumas en el centro de Asunción y que allegados movilizarían esos caudales de madrugada para evitar incautaciones.

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Asimismo, los investigadores no descartan que algunos integrantes de la banda sean policías en servicio activo que actuaron como baqueanos para desplazarse por las calles céntricas de Asunción.

Los expertos también resaltaron que los desconocidos no llevaron el arma del suboficial, no se llevaron las placas de los agentes, no tomaron otros elementos de la patrullera, que son muy codiciados por asaltantes comunes. Efectivamente estos vinieron por un objetivo claro y al verse descubiertos, optaron por replegarse y regresar al norte del país.