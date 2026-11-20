Exactamente a las 06:00 de esta mañana -hora establecida para el primer control de los internos del penal de Cambyretá- un importante contingente conformado por guardiacárceles y efectivos de la Policía Nacional irrumpieron en el pabellón denominado “A Baja” destinado exclusivamente para albergar a los miembros de la organización criminal brasileña Primeiro Comando da Capital (PCC).

Sin mayor dificultad, ya que aparentemente todo estaba a la vista, los intervinientes encontraron más de diez bidones cargados con chicha, una bebida alcohólica elaborada a partir de la fermentación de cáscaras de frutas.

Más de 30 armas blancas en el pabellón del PCC en la cárcel de Cambyretá

También incautaron 25 puñales, 6 cuchillos de cocina, 13 estoques, 14 fundas para celulares, 12 teléfonos celulares con todos los accesorios, 44 cargadores para celulares y parlantes utilizados para escuchar música mediante conexión con internet.

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Asimismo, los uniformados que participaron en este control rutinario detectaron alrededor de las 90 dosis (toquitos) de marihuana picada y dos balanzas de precisión, que normalmente son utilizadas para la distribución de estupefacientes al menudeo.

Sospechan de complicidad de guardias penitenciarios

Pese a que estas verificaciones se efectúan con mucha frecuencia, siempre se decomisan armas de fabricación casera, alcohol, drogas y celulares. Esta situación que hace sospechar a los agentes de la Policía de la existencia de una rosca interna entre los guardiacárceles, encargada de proveer estos elementos a los reclusos.

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En el mejor de los casos, los propios guardiacárceles hacen la vista gorda o actúan en complicidad con quienes introducen los objetos prohibidos al interior del penal; tampoco se explica cómo los internos logran fabricar bebidas alcohólicas en sus celdas sin que el personal de seguridad lo advierta. Todo lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público.