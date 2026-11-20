Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero capturaron en esta ciudad a un ciudadano brasileño identificado como Diego Araújo Rojas, de 40 años.

Según el comisario Fredy Duarte, subjefe de la mencionada dependencia policial, sobre el extranjero pesaba una orden de captura firmada por un juez de Campo Grande, Brasil, en el marco de una condena por tráfico de drogas a 6 años de cárcel en el vecino país.

Detalles del procedimiento

Según un informe de los intervinientes, Diego Araújo Rojas (40) fue interceptado en la vía pública por los agentes policiales cuando estaba a bordo de una motocicleta Honda Falcon, de color negro.

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Al cotejar sus datos con sus pares de la ciudad de Ponta Porã, Brasil, detectaron que contaba con orden de captura y procedieron a su detención. El biciclo en el que se desplazaba fue incautado, según detallaron los responsables.