Un intento de robo agravado en perjuicio de la empresa transportadora de caudales Yrendague ocurrió en la mañana de este viernes en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Un grupo tipo comando, integrado por al menos cinco hombres armados, se metió en el local de la empresa con la intención de perpetrar un asalto millonario. Los hombres obligaron al encargado del establecimiento a ir hasta la bóveda donde se encontraba el dinero.

En ese ínterin, se activó la alarma de monitoreo y seguridad, lo que desactivó el plan de atraco de los malvivientes, que efectuaron disparos y huyeron del lugar sin llevarse nada, según informó la Dirección Departamental de Amambay, de la Policía Nacional.

Buscan a los maleantes, según la Policía

Desde el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional informaron que, tras la fuga de los maleantes, que se desplazaban en una camioneta, se activó el operativo de búsqueda de los autores del hecho, pero hasta el momento no se obtuvieron resultados.

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Si bien hubo disparos por parte de los criminales, los intervinientes no reportaron ninguna víctima con heridas de arma de fuego. El hecho ocurrió sobre Carlos A. López, entre Ytororô y Juan E. O’Leary, del barrio San Antonio de esta ciudad.