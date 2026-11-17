Dos hombres fueron detenidos este lunes cuando intentaban hurtar cables y otros objetos de valor del edificio Elisium Tower, que se encuentra en la etapa final de construcción, sobre la calle Teniente Héctor Vera y la avenida Santa Teresa, en el barrio Luis Alberto de Herrera, de Asunción.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 11ª Metropolitana, luego de que vecinos y el encargado de la obra alertaran sobre la presencia de personas que ingresaron al inmueble para sustraer materiales y equipos.

Los sospechosos fueron identificados como Marcos Antonio Flores Delvalle (30) y Edson Giovanni Carísimo Cabrera (29). Este último registra antecedentes por robo, en 2023, y hurto, en 2025, según el informe policial.

Lea más: Empleado infiel: habría robado productos por G. 1,5 millones de una lomitería

Treparon el portón para ingresar al edificio

El comisario Hugo Marín, jefe de la Comisaría 11ª de Asunción, explicó que los sospechosos ingresaron al edificio trepando uno de los portones de acceso. Una vez dentro, comenzaron a retirar distintos objetos que ya estaban instalados o almacenados en el inmueble.

Entre los elementos que intentaron llevarse había cables de alimentación eléctrica, hornos eléctricos, acondicionadores de aire y otros objetos. Según el jefe policial, algunos de estos equipos eran bastante pesados y los presuntos autores tuvieron tiempo suficiente para desmontarlos antes de intentar sacarlos del lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los intervinientes fueron alertados de que los sospechosos transportaban los objetos en carritos utilizados habitualmente por recicladores. La intervención policial permitió interceptarlos frente al edificio, cuando intentaban retirar los elementos sustraídos.

Lea más: Hurto domiciliario en Luque: rompieron televisores robados para vender el cobre

El edificio no tenía cámaras de seguridad

Marín señaló que el inmueble se encuentra prácticamente terminado, pero todavía no cuenta con cámaras de seguridad. Tampoco dispone de un sistema de vigilancia que permita controlar permanentemente el acceso al predio.

En esta ocasión, la colaboración de los vecinos y de las personas que se encontraban en las inmediaciones fue clave para advertir el hecho y facilitar la intervención policial.

Durante el procedimiento, los agentes recuperaron los objetos que intentaron ser hurtados e incautaron un martillo, que habría sido utilizado para cometer el hecho.

El caso fue comunicado al agente fiscal Juan Marcelo García de Zúñiga, de la Unidad Penal N.º 3 de la Fiscalía Barrial N.º 2, quien dispuso que ambos permanezcan en la dependencia policial y que los antecedentes sean remitidos a su unidad.