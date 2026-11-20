Vecinos del barrio Villa Aurelia de Asunción manifestaron su preocupación por la presencia permanente de personas adictas a las drogas en una calle de la zona, donde denuncian problemas de inseguridad, robos y falta de iluminación. Aseguran que el lugar, que anteriormente era tranquilo, se convirtió en un punto conflictivo que afecta la circulación diaria de los pobladores.

Los residentes señalaron que estas personas permanecen prácticamente durante las 24 horas en el sitio, donde incluso realizan fogatas y ocasionan daños en el alumbrado público. La situación genera temor, principalmente porque numerosas familias con niños deben transitar por esa cuadra para llegar a comercios, tomar colectivos y desplazarse hacia las avenidas.

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Temor y reclamos de los vecinos

Una de las pobladoras afirmó que están cansados de llamar al Sistema 911 para solicitar intervención policial. Sin embargo, cuestionó que los procedimientos no logran solucionar el problema, ya que las personas aprehendidas vuelven a aparecer en el lugar después de un tiempo.

“Era un barrio súper tranquilo. A dos cuadras había una escuela y no teníamos problemas. Ahora cada vez vemos gente desconocida y ya no sabemos qué hacer”, manifestó.

La vecina también denunció que la falta de iluminación agrava la inseguridad. Según explicó, algunas personas roban o rompen las lámparas del alumbrado público y otras encienden fogatas en la vía pública, por lo que prácticamente se adueñan de la cuadra.

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Policía reconoce reiteradas intervenciones

El comisario Víctor Presentado, jefe de la Comisaría 11ª de Asunción, reconoció que el sector es frecuentado por consumidores de drogas provenientes de diferentes localidades y que constituye un punto de intervención recurrente para los agentes policiales.

Indicó que durante la jornada de la entrevista fue aprehendida una mujer por protagonizar incidentes que afectaron la paz pública, luego de una agresión física. También mencionó que en el sitio se registraron procedimientos por presunto corte y quema de cables, además de intervenciones que permitieron identificar a personas con órdenes de captura.

Presentado informó que durante esta semana seis personas fueron derivadas a establecimientos penitenciarios por disposición judicial, tras procedimientos realizados en el sector. No obstante, reconoció que el problema persiste debido a que algunas de las personas vuelven a las calles después de recuperar su libertad ambulatoria.

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Falta de iluminación y patrullaje permanente

Otro de los reclamos de los pobladores apunta a la oscuridad de un tramo de la calle. Sobre este punto, el jefe policial confirmó que existen quejas generalizadas y que ya se presentó un reclamo ante la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Según explicó, el pedido de iluminación se encuentra agendado para su atención mediante el sistema de seguridad ciudadana, aunque hasta el momento no se concretó una solución.

El comisario aseguró que la Comisaría 11ª mantiene patrullajes preventivos las 24 horas, en distintos horarios, además de recorridos en convoy. Sin embargo, la presencia policial no ha logrado evitar que el lugar siga siendo utilizado como punto de concentración de consumidores de drogas.

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Un problema que va más allá de la Policía

Presentado reconoció que la situación tiene un componente social y que algunas personas presentan problemas de adicción recurrentes. Señaló que existen casos de personas que son aprehendidas reiteradamente y vuelven a caer en el consumo de drogas.

También mencionó que se detectó la presencia de adolescentes en situación de vulnerabilidad, motivo por el cual se dio participación a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), la Defensoría y el Ministerio Público.

El jefe policial agregó que algunas personas reciben seguimiento a través del Plan SUMAR, impulsado para abordar la problemática del consumo de sustancias. Mientras tanto, los vecinos de Villa Aurelia siguen reclamando una solución que les permita recuperar la tranquilidad y transitar sin temor por su propio barrio.