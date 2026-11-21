En el transcurso de esta semana ya sacaron de circulación una importante cantidad de motocicletas que eran conducidas por menores de edad y tenían escapes roncadores, conocidos como boca 8. Otros motociclistas no contaban con licencia de conducir ni matrícula de los rodados.

Los operativos se vienen realizando en lugares estratégicos de la ciudad en horarios diurnos y parte de la noche, a cargo de los uniformados de la comisaría 8ª y la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas, encabezados por el subjefe de la sede policial de Santaní, subcomisario Milciades Velázquez.

Durante los distintos procedimientos que se realizaron hasta hoy, fueron verificadas más de cien motocicletas, de las cuales hasta el momento quedaron retenidas unas 20, por carecer de los documentos y de otras exigencias que deben cumplir los conductores para poder circular, según explicó el uniformado.

Exposición al peligro y ruidos molestos

Velázquez aseveró que otros de los hechos que motivaron la intervención policial fueron los ruidos molestos que causan las motocicletas en los barrios de la ciudad al utilizar los escapes conocidos como boca 8, además de la exposición al peligro del tránsito terrestre que cometen en su mayoría los jóvenes, entre ellos varios menores de edad, agregó el uniformado.

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Vehículos retirados tras el cambio de los roncadores

Por otra parte, el subjefe informó que las motocicletas retenidas están siendo retiradas de la comisaría tras la presentación de los documentos y el reemplazo de los dispositivos de escape por los originales por parte de sus respectivos titulares, conforme al protocolo de la Ley 6390/20.

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Finalmente, instó a toda la ciudadanía a colaborar, poner en regla su documentación de tránsito y evitar el uso de caños de escape modificado o roncador.