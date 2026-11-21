El rapto se produjo en la madrugada del miércoles 18 de noviembre pasado en la calle República de Colombia casi Tacuary del centro de Asunción.

En ese punto, se detuvo una patrullera de la comisaría 3ª de Asunción, el móvil 37, que estaba a cargo del oficial segundo Cristhian Javier López Aquino, de 30 años, quien estaba acompañado del suboficial ayudante Favio Almada Candia, de 24 años.

Los dos agentes pretendían revisar un vehículo, probablemente Toyota Wish, que estaba estacionado con al menos tres hombres a bordo. Sin embargo, cuando los uniformados se acercaron a este rodado, apareció en escena otro automotor, que sería un Volkswagen T-Cross, del cual bajaron por lo menos cinco hombres más.

Todos los civiles usaban ropa táctica y portaban armas de grueso calibre, por lo que los policías tuvieron que rendirse al ser amenazados con fusiles.

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Los delincuentes desarmaron y esposaron a los policías con sus propias cadenas de seguridad y se los llevaron del lugar en los dos vehículos particulares. La patrullera de la comisaría, en tanto, fue manejada por uno de los delincuentes.

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Cámaras de seguridad grabaron la huida en caravana de los malvivientes, en sus dos vehículos más la patrullera robada.

El móvil policial, al final, fue abandonado en Fulgencio R. Moreno casi Iturbe, siempre en el centro de Asunción, pero los dos policías fueron liberados recién en la zona del aeropuerto Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

Policías del Departamento de Investigaciones de Asunción hicieron un minucioso seguimiento con cámaras de seguridad y lograron reconstruir el circuito de escape de la gavilla que raptó a los dos policías y robó la patrullera.

Fue así que hoy sábado 21 de noviembre los agentes de Investigaciones llegaron al aguantadero de donde salió el grupo armado, que queda en el barrio Bella Vista de Luque.

La casa fue alquilada por los criminales hace dos semanas, probablemente con una cédula falsa. En el lugar quedaron abandonados varios de los equipos tácticos que pertenecían a los asaltantes.

Por ejemplo, hay un vehículo robado, radios portátiles, inhibidores de señal, cargadores para fusiles, porta pistolas, cintillos, linternas, parches con la inscripción de Senad, entre otras evidencias.

El procedimiento fue acompañado por el fiscal de Antisecuestro de Asunción, Federico Tadeo Delfino Ginés.

Seguramente después de este procedimiento se ordenaría la detención de algunos de los sospechosos.