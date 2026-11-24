Se trata de una camioneta Toyota Fortuner negra 2016, supuestamente denunciada como robada el pasado 27 de septiembre del 2018 por su propietario legal Carlos Artur Guedes Correia, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, que ahora fue encontrada en poder de Sergio Rubén Gómez Ojeda.

Gómez Ojeda entregó a los agentes de la comisaría 23a de Asunción un documento en el que un magistrado de Ciudad del Este, identificado como Carlos Vera Ruiz, le entregó el lujoso vehículo en calidad de depositario judicial.

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Pero como la figura del depositario judicial no corresponde en caso de vehículos que fueron denunciados como robados en los países vecinos, este hecho fue comunicado a la fiscala Sussy María Riquelme, quien ordenó la incautación del vehículo y citó al poseedor para una declaración.

En tanto que el propietario de la camioneta Toyota Fortuner negra, con matrícula AAAA 040 que fue adquirida legalmente en nuestro país es Derlis Marcial Leyton Adorno, quien también se presentó en la comisaría 23a de Asunción con su vehículo para confirmar la denuncia.

Ya fue incautada en Ciudad del Este con la misma matrícula

Fuentes del departamento Control de Automotores confirmaron que la misma camioneta Toyota Fortuner supuestamente robada en el Brasil ya fue incautada en en el 2022 en Ciudad del Este, ya del poder del Sergio Rubén Gómez Ojeda.

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En aquella ocasión el vehículo que presentaba modificaciones en los números de chasis fue enviados al depósito del Ministerio Público de Ciudad del Este, donde nunca los fiscales del caso ordenaron una pericia electrónica a la computadora del vehículo para confirmaron sus números originales de chasis, su origen legal y hasta la fecha en que fue robada, según denunciaron los investigadores.

Finalmente, el magistrado Carlos Vera Ruiz entregó nuevamente el vehículo estaba vez en calidad de depositario judicial a Sergio Rubén Gómez Ojeda, de cuyo poder ya había sido incautado en Ciudad del Este, con los documentos falsos a nombre del señor Derlis Marcial Leyton Adorno y la matrícula AAAA 040.

El caso está a cargo de la fiscala Sussy María Riquelme de Asunción.