Durante la tarde de este miércoles se concretó el ingreso de Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña, a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Este movimiento se da los presupuestos del peligro de fuga y peligro de obstrucción a la investigación dentro del proceso por el escándalo del caso Ueno Bank.

De esta manera, Francisco Peña Palacios pasa a ser el recluido número 134 dentro de este recinto. A diferencia de otros casos, el oficio judicial de encarcelamiento ordenó su remisión directa a la Agrupación Especializada sin establecer el habitual plazo transitorio de 15 días.

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Estará en un dormitorio sin ventilador

El jefe de la Agrupación Especializada, comisario principal Sabino López, brindó detalles sobre las condiciones en que permanecerá el detenido y reconoció que la dependencia ya enfrenta una superpoblación. Según explicó, el recinto no cuenta con celdas tradicionales, sino con habitaciones que originalmente funcionaban como dormitorios para oficiales y suboficiales y que fueron adaptadas para alojar a los reclusos.

Detalló que los detenidos cuentan únicamente con lo básico como cama, colchón y artículos de aseo personal y, por el momento, no tienen autorizados aires acondicionados ni ventiladores, pese al intenso calor. Aclaró que cualquier pedido de ese tipo debe ser consultado previamente con el juzgado y la Fiscalía.

En cuanto a la comida, sus familiares pueden acercar alimentos dentro del horario establecido, previa revisión en la oficina de guardia. Además, por disposición del Código de Ejecución Penal y autorización del juez de la causa, tienen permitido salir al patio durante una hora al día para caminar o hacer actividad física.

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Exdirectivos del BCP siguen en el cuartel

El comisario López confirmó que en el mismo predio continúan recluidos otros cinco procesados por el caso Ueno Bank, entre ellos el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, y el exmiembro del directorio Marco Aurelio González.

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Cuatro de ellos permanecen alojados juntos en el sector de la guardia, mientras que el exasesor jurídico fue ubicado cerca del pabellón a pedido de su defensa, espacio contiguo donde también se prevé instalar a Peña Palacios por ser el único lugar disponible.

El jefe policial aclaró que, aunque ya venció el plazo inicial de 15 días para los primeros tres exdirectivos del BCP que ingresaron al cuartel, el juez penal de garantías Omar Legal remitió nuevos oficios ordenando que sigan recluidos allí de forma indefinida hasta que el Ministerio de Justicia informe en qué penitenciaría común podrán ser alojados.

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Asimismo, precisó que no existe ninguna orden judicial que prohíba que los procesados del caso Ueno compartan espacios o conversen entre sí durante su estadía en el cuartel.