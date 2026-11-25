La muerte de Lucía Mascareño Maciel (49) en la causa Nº 9390/2018, caratulada “Ministerio Público contra Celino Rodas, sobre feminicidio”, quedó impune y sin que se estableciera una responsabilidad penal ante la Justicia.

Su concubino, Celino Rodas (33), fue condenado a 25 años de cárcel por feminicidio en un primer juicio oral y público. Sin embargo, la sentencia fue anulada y, en un segundo juicio, obtuvo el sobreseimiento definitivo.

El hecho ocurrió el 15 de octubre de 2018, en la compañía Rincón Guazú de Ybycuí. Según la acusación, Rodas golpeó a Lucía con puñetazos y patadas.

La víctima fue asistida inicialmente en el Hospital Distrital de Ybycuí y posteriormente derivada al Hospital de Trauma de Asunción, donde fue sometida a una cirugía. Falleció el 17 de noviembre de 2018 a consecuencia de las lesiones sufridas.

Condena, anulación y absolución

En el primer juicio, el Tribunal Colegiado de Sentencia de Paraguarí, presidido por Hugo Ignacio Ríos Alcaraz e integrado por Gerardo Ruiz Díaz y María Ramona Melgarejo, condenó a Rodas a 25 años de prisión.

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La defensa apeló y el Tribunal de Apelación, integrado por Rosalinda Guens, Javier Esquivel y Antonio Álvarez, anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio.

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En el segundo juicio, el tribunal presidido por Fabiola Quinteros e integrado por Pedro Nazer y Digna Ocampos concluyó que no existían pruebas suficientes y dictó el sobreseimiento definitivo.

La magistrada Quinteros dijo que el Ministerio Público no demostró el hecho ni la autoría. Explicó que solo se contó con la versión de un hijo de la víctima, sin testigos directos ni otros elementos que respaldaran la acusación. El caso quedó entonces con la versión de que la víctima había sufrido lesiones por una patada de vaca, hipótesis sostenida por un testigo de la defensa.

Vencido el plazo procesal, la resolución quedó firme. Para los familiares, el caso quedó impune.

Fiscal no apeló porque no tenía forma de fundamentar

El fiscal Marcelo García de Zúñiga, quien en ese entonces cumplía funciones en Ybycuí y actualmente ya no ejerce en la zona, explicó que no apeló la segunda sentencia porque no tenía con qué fundamentar el recurso.

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Según relató, su acusación en el primer juicio se apoyaba en los testigos, los informes y la autopsia, que determinó que la causa de muerte fue un golpe fuerte.

Agregó que existían testigos de episodios de violencia anteriores, algunos ocurridos en Altos, departamento de Cordillera. Además, el hijo de la víctima declaró que su madre le había confesado que Rodas la agredió.

Estos testimonios y otros elementos probatorios sustentaron la condena dictada en el primer juicio.

Para el segundo juicio, señaló, los familiares fueron notificados, pero no demostraron interés en participar.

El tribunal le requirió al fiscal que presentara a los testigos, pero estos no comparecieron, pese a sus gestiones para localizarlos. Uno de los hijos que había formulado la denuncia, quien residía en la zona de Caacupé, tampoco se presentó al juicio. Ante esta situación, decidió no apelar la resolución del tribunal.