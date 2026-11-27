La aspirante a la Academia de Policía afectada por la insólita situación mencionada es Daisy Sosa Jara, de 18 años, hija de la abogada Cynthia Carolina Jara Sosa y del suboficial oficial superior de la Policía retirado Pascual Ramón Sosa Ayala.

La joven tiene tres hermanas menores que ella y un hermano mayor, que es suboficial ayudante, también de la fuerza policial.

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La familia está radicada en el barrio Calle Hovy, ubicado a unos seis kilómetros del casco urbano de la ciudad de Coronel Oviedo.

Daisy es la mejor egresada de su promoción, fue la mejor alumna desde el primer grado y se preparó durante toda su adolescencia con la intención de ingresar a la Academia de Policía.

En diálogo con ABC, la joven relató que el 23 de octubre pasado se presentaron a la Academia para rendir los exámenes de conocimientos que son 80 preguntas sobre Legislación, Historia, Geografía, Matemáticas y Castellano y Guaraní, estas dos materias van juntas.

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Para cada materia hay veinte preguntas, excepto Castellano y Guaraní que van juntas y cada una tiene diez preguntas y cada postulante tiene dos horas y media de tiempo para completar la evaluación.

Séptimo puesto en el examen de ingreso a la Academia de la Policía Nacional

En esta prueba Daisy alcanzó el séptimo puesto, que es una muestra clara de su altísima preparación. Sin embargo, el 13 de noviembre durante la inspección médica, los médicos le detectaron vitiligo, por lo que dictaminaron que ella no era apta para ser una cadete de Policía y la eliminaron directamente.

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Al parecer, tanto los médicos como los miembros de la Junta de Admisión no tuvieron en cuenta que la joven presentaba la afección en una parte no visible y en un tamaño menor al 10% del cuerpo.

Aparentemente, los miembros de la Junta de Admisión se basaron en un decreto presidencial que excluye a los jóvenes con esta afección para el ingreso a la Academia de Policía, aunque la propia normativa contempla variables como el tamaño, la ubicación y la gravedad del cuadro.

Revisión previa y repercusión del caso

Asimismo, Daisy asegura que antes de los exámenes de conocimiento ya fue inspeccionada por una junta para verificar si tenía algún tatuaje. En aquella oportunidad, los evaluadores notaron la mancha en su piel y no emitieron ningún informe adverso al respecto; sin embargo, al confeccionar la nómina de ingresantes, utilizaron esa condición para dejarla fuera.

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La joven, acompañada de sus padres, acudió sin éxito ante las autoridades y responsables de la Academia de Policía para intentar revertir lo que consideran una exclusión arbitraria.

No obstante, tras tomar estado público el caso, desde la Policía Nacional informaron que la Junta de Admisión elevó la situación a sus superiores con el fin de impulsar una modificación del decreto presidencial que regula el ingreso a la Academia de la Policía Nacional, buscando hacerlo más inclusivo.

¿Qué es el vitiligo?

El vitiligo es una enfermedad crónica de la piel que provoca la aparición de manchas blancas o sin pigmento porque se destruyen o dejan de funcionar los melanocitos, las células que producen la melanina. No es contagiosa ni pone en riesgo la vida.

Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de áreas despigmentadas o manchas blancas de cualquier forma o tamaño, que puede aparecer en cualquier parte de la piel o mucosas.

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Estas manchas no acompañan otros síntomas físicos directos como dolor o picor, pero las zonas sin melanina se queman con facilidad al sol por lo que la persona afectada debe hidratar y proteger la piel afectada.

Aunque no se conocen las causas, el vitiligo suele aparecer en niños y adultos antes de los 30 años y puede darse por una enfermedad autoinmune, un factor hereditario o un evento desencadenante como estrés, quemadura de sol grave o traumatismo en la piel.