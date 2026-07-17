Los tatuajes ya no impedirán el ingreso a las escuelas de formación policial

En entrevista con Abc, el titular del Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), comisario general Brígido Ojeda, recalcó que a partir de la Ley 6634/20 los jóvenes postulantes a las unidades académicas de la Policía Nacional no pueden ser excluidos de los procesos de selección ni admisión sólo por tener tatuajes como ocurría anteriormente.

La resolución que regía anteriormente era la N° 839, del 4 de octubre de 2018, por la que se reglamentaba el proceso de selección y admisión a las unidades académicas de formación, Academia Nacional de Policía Gral. José E. Díaz y Colegio de Policía Sgto. Aydte. José Merlo Saravia.

La referida norma, en su Capítulo II, referente a los requisitos para la admisión, establecía en su artículo 2°, punto 9, lo siguiente:

No contar con tatuajes en cualquiera de sus formas, en la cara, en el cuello y en las extremidades superiores e inferiores. Así mismo, no contar con tatuaje en el tronco que simbolicen a grupos criminales nacionales o extranjeros, homófobos ni sexistas, partidos o movimientos políticos u ofensivos a grupos religiosos.

Los tatuajes que “rebotaron” en la Policía Nacional

Sin embargo, el jefe policial reveló que existieron al menos cinco casos en los que los postulantes tuvieron que ser excluidos de la lista no por el tatuaje propiamente dicho sino por el tipo de imágenes que tenían. Algunos de ellos tenían imágenes asociadas al consumo de drogas, como hojas de marihuana, mientras que otros presentaban diseños alusivos a grupos criminales con presencia activa en el país o la región.

El comisario general Ojeda señaló que la Isepol pidió por nota a unidades como el departamento de Lucha Contra el Crimen Organizado el envío de las imágenes que utilizan las bandas delictivas para identificarse. Este material será remitido a los directivos de la Academia y del Colegio de Policías.

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Aparentemente la ubicación de los tatuajes en el cuerpo tampoco incide, porque el comisario General Ojeda señaló que ya hubo casos de jóvenes que ingresaron al instituto de formación con tatuajes en el cuello y detrás de las orejas, aunque hasta el momento no se presentaron jóvenes con dibujos en el rostro.

“El decreto menciona en cualquier parte del cuerpo”, añadió Ojeda.

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Con hijos o petisos, sin impedimento para ingresar a la Policía

Actualmente, las jóvenes con hijos (madres o padres solteros) también pueden ingresar a la Academia (para oficiales) o al Colegio (para suboficiales) de Policía, situación que genera hasta un ambiente cálido y familiar en los días de visita, cuando llegan los hijos para pasar algunas horas con sus madres.

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Ser de baja estatura ya no es impedimento para ser un oficial o suboficial de la Policía Nacional. Anteriormente la estatura mínima para ingresar a los institutos de formación para varones era de 1 metro con 65 centímetros y la mujeres 1 metro con 60 centímetros.

Gracias a la ley promulgada en el 2020 contra la discriminación actualmente muchos profesionales optaron por ingresar a la carrera policial, de los cinco mil suboficiales que egresaron el año pasado había 500 ya tenían títulos.

Actualmente hay 650 cadetes en la Academia de Policía, más o menos 150 por curso y para el año próximo se habilitaron el ingreso de 1.000 postulantes para el Colegio y cuyo proceso de admisión comenzará a partir de septiembre.