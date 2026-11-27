Al amanecer de hoy, un grupo importante de policías de las diversas unidades operativas con el apoyo de guardiacárceles irrumpieron en la excárcel de Tacumbú, Centro Nacional de Prevenidos, incursión que permitió incautar nada menos de 11 celulares. Durante la requisa, los intervientes incautaron más de 60 armas blancas de fabricación casera, entre otros objetos prohibidos.

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Tras tomar posición en el interior del recientemente reacondicionado penal, los policías comenzaron a sacar a los ocupantes de los diversos pabellones a los patios internos, donde fueron mantenidos por varias horas.

Riesgo de extorsión y estafas desde la cárcel

Mientras tanto, los guardiacárceles revisaron celda por celda en busca de drogas, armas, alcohol y, principalmente, celulares con sus accesorios, elementos clave para las extorsiones dirigidas desde el reclusorio a ciudadanos desprevenidos.

El uso de aparato celular está prohibido para los reclusos, debido a que generalmente son utilizados por los internos para realizar extorsiones, sextorsiones y estafas telefónicas.

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Tras horas de exhaustiva labor se incautaron un total de 61 armas blancas de fabricación casera de diversos tipos y tamaños, además de 13 botellas con chicha, bebida alcohólica hecha a partir de la fermentación de cáscaras de frutas.

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También se retiraron tres sogas de nylon, dos bolas de billar -que presuntamente iban a utilizarse como armas contundentes- cuatro barras de hierro, cuatro caños de hierro, dos cucharas de albañil, pinzas, alicates, limas, romanas y casco de obrero.

Además de los 11 teléfonos celulares ya mencionados, los uniformados también encontraron en las celdas 9 cargadores para celulares, 4 baterías de celulares, 1 placa de teléfono celular y 2 cables alargues con enchufes, que también fueron incautados.

Refacción en el Centro Nacional de Prevenidos tras el operativo Veneratio

El Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú)fue refaccionado completamente refaccionado luego del operativo Veneratio ejecutado por la Policía Nacional el 18 de diciembre del 2023 para liberar el lugar del control de los miembros de la organización criminal Clan Rotela.

Una vez recuperado el penal para el Estado, algunos pabellones fueron demolidos para reconstruirse y otros, que no presentaban un deterioro tan grave, se restauraron bajo nuevos estándares de seguridad, incluida la anulación de los tomacorrientes

Autoridades penitenciarias van a intensificar los controles

A pesar de estas medidas, los internos lograron mantener sus teléfonos cargados —posiblemente con complicidad de guardiacárceles— para continuar realizando llamadas extorsivas.

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Ante esta situación, el director general de Institutos Penitenciarios, el comisario general retirado Óscar Pereira, confirmó que los controles y revisiones se realizarán de forma constante y aleatoria en todas las cárceles del país.