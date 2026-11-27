En la mañana de este viernes, agentes penitenciarios con apoyo de la Policía Nacional realizaron una requisa en el Centro Nacional de Prevenidos, ex Penitenciaría de Tacumbú, en Asunción.

Según comentaron a ABC Color fuentes policiales, la incursión de hoy no tenía un objetivo específico ni fue una reacción a información de inteligencia sobre algún peligro concreto, sino fue una requisa de rutina en base a lineamientos del Ministerio de Justicia para “prevenir situaciones de riesgo y resguardar las condiciones de convivencia” en cárceles del país.

En conversación con ABC, el comisario Francisco Ávalos, director de la Policía Nacional en Asunción, explicó que el fin de la requisa era “desalentar la tenencia de objetos prohibidos” por parte de las personas privadas de su libertad allí recluidas.

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Agregó que la requisa fue efectuada por personal penitenciario y que agentes antidisturbios de la Policía solo ingresaron a la cárcel de forma preventiva y para dar apoyo a los guardiacárceles.

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Hallaron armas y estupefacientes

Según dijo el comisario Ávalos, los intervinientes encontraron un número no especificado de armas de fabricación casera, además de ‘chicha’ - una bebida alcohólica artesanal que suele ser preparada en cárceles - y “un poco de marihuana”.

Explicó que las armas o drogas suelen ingresar a la penitenciaría por medio de personas que arrojan esos objetos por encima del muro perimetral de la cárcel sobre la calle México, un problema que la Policía y el Ministerio de Justicia aún no han sabido solucionar.

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El comisario afirmó que no fueron hallados dispositivos electrónicos prohibidos como teléfonos celulares o computadoras portátiles.