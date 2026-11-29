Este fin de semana, una mujer fue “sorprendida” por agentes especiales de la Senad cuando se encontraba en una parada de buses en la zona del Km 14, lado Acaray de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná. Según la cartera antidrogas, transportaba una carga de marihuana prémium.

La detenida fue identificada como Mirian Celeste Argüello (33) años, quien tenía en su poder la droga distribuida de la siguiente manera:

10 kilos 435 gramos de marihuana tipo hachís

270 gramos de marihuana tipo “cheese” de color amarillento.

Sobre el caso, la secretaría apunta que la carga tendría como destino el mercado brasileño, donde este tipo de producto, caracterizado por su alta concentración de THC, puede alcanzar valores sumamente elevados.

Valor de lo incautado

“Se estima que el kilogramo puede comercializarse entre 8.000 y 10.000 dólares, por lo que el valor total de lo incautado rondaría los 80.000 dólares. El procedimiento es resultado de un trabajo de seguimiento e inteligencia que permitió detectar el movimiento de la carga”, detallan y tampoco descartan otras intervenciones por la misma causa, ya que se da un seguimiento a la cadena de comercialización.

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