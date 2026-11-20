El hecho ocurrió este viernes, a las 03:20 aproximadamente, en una vivienda ubicada sobre la avenida República del Perú, en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este.

Los delincuentes vestían uniformes camuflados y chalecos tácticos con parches identificatorios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Para ingresar a la propiedad, saltaron la muralla y violentaron las puertas de blíndex, llegando hasta el segundo piso de la residencia, donde dieron la voz de asalto a los ocupantes, a punta de armas largas.

Según explicó la oficial inspector Ana Jacquet, subjefa de la Comisaría 22.ª, un grupo ingresó a la vivienda, mientras que otros permanecieron en los vehículos utilizados para el golpe: una camioneta Toyota Fortuner y un furgón Toyota Hiace, este último empleado para cargar las cajas sustraídas.

Entre los objetos robados figuran varias cajas de medicamentos para adelgazar de la marca TG, además de bolígrafos y camisetas de la selección paraguaya. La cantidad exacta de medicamentos se desconoce.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También se llevaron US$ 26.900 en efectivo, G. 1.500.000, dos celulares, un iPad, prendas de vestir y una escopeta calibre 20. Asimismo, los desconocidos se llevaron el equipo de almacenamiento del circuito cerrado.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

Agentes de la comisaría jurisdiccional convocaron a sus pares del Departamento de Investigaciones y al personal de Criminalística para realizar el trabajo de campo. El caso quedó a cargo del fiscal Elvio Aguilera.