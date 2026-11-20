El hecho ocurrió este viernes, a las 03:20 aproximadamente, en una vivienda ubicada sobre la avenida República del Perú, en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este.
Los delincuentes vestían uniformes camuflados y chalecos tácticos con parches identificatorios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Para ingresar a la propiedad, saltaron la muralla y violentaron las puertas de blíndex, llegando hasta el segundo piso de la residencia, donde dieron la voz de asalto a los ocupantes, a punta de armas largas.
Según explicó la oficial inspector Ana Jacquet, subjefa de la Comisaría 22.ª, un grupo ingresó a la vivienda, mientras que otros permanecieron en los vehículos utilizados para el golpe: una camioneta Toyota Fortuner y un furgón Toyota Hiace, este último empleado para cargar las cajas sustraídas.
Entre los objetos robados figuran varias cajas de medicamentos para adelgazar de la marca TG, además de bolígrafos y camisetas de la selección paraguaya. La cantidad exacta de medicamentos se desconoce.
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También se llevaron US$ 26.900 en efectivo, G. 1.500.000, dos celulares, un iPad, prendas de vestir y una escopeta calibre 20. Asimismo, los desconocidos se llevaron el equipo de almacenamiento del circuito cerrado.
Agentes de la comisaría jurisdiccional convocaron a sus pares del Departamento de Investigaciones y al personal de Criminalística para realizar el trabajo de campo. El caso quedó a cargo del fiscal Elvio Aguilera.