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Policiales
02 de noviembre de 2026 - 08:15

Vídeo: hombre fue baleado en violento ataque en barrio Pinozá

Un hombre de 42 años fue baleado y golpeado por un grupo de personas en la vía pública, en el barrio Pinozá de Asunción. No se descarta como trasfondo un ataque de barras bravas.

Por ABC Color
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Darío Rubén Barrios Colmán (42) fue auxiliado anoche hasta el Hospital de Trauma, tras ser atacado y herido de bala por un grupo de personas. El hecho ocurrió sobre la avenida General Santos, esquina 29 de Septiembre, en el barrio Pinozá de Asunción.

El informe policial refiere que el hombre recibió un disparo en la zona lumbar, del lado izquierdo. La víctima fue auxiliada por una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) hasta el Hospital de Trauma, donde quedó internada.

El subcomisario Ricardo Chaparro, de la Comisaría 7.ª de Asunción indicó que el hombre se encuentra intubado y que se le están practicando estudios para determinar el tipo de lesión que sufrió.

Agregó que, hasta el momento de la intervención, estaba solo y era auxiliado por peatones.

Lea más: Joven falleció por apuñalamiento tras posible ataque de barras

Darío Rubén Barrios Colmán herido en la vereda, con peatones que lo ayudan en la avenida General Santos.
Intervención policial en el lugar del hecho en el barrio Pinozá de Asunción, donde un hombre de 42 años fue perseguido, golpeado y baleado por un grupo de personas. La víctima fue auxiliada y permanece internada en el Hospital de Trauma.

Circuito cerrado registró la persecución y el disparo

Según las imágenes de circuito cerrado, el hombre se encontraba parado sobre una vereda cuando apareció un grupo de personas con intenciones de atacarlo.

Ante ello, la víctima intentó escapar corriendo, pero fue perseguida por varias personas a pie y por otras dos que se desplazaban en una motocicleta.

En un momento, los agresores lograron alcanzarlo. Uno de los ocupantes de la motocicleta descendió con un arma de fuego y efectuó un disparo contra el hombre, mientras otros involucrados lo golpeaban con un palo.

Finalmente, la víctima cayó sobre la vereda. Toda la secuencia quedó registrada en imágenes de circuito cerrado.

Lea más: Violencia en el Superclásico: tres aprehendidos por invadir la cancha

No descartan enfrentamiento entre barras bravas

El subcomisario Chaparro manifestó que la víctima no tenía distintivos de ningún club deportivo al momento de la intervención policial.

Sin embargo, no descartó que el ataque esté relacionado con enfrentamientos entre barras bravas, considerando que desde el Hospital de Trauma informaron a ABC que el hombre contaba con un quepis de Olimpia.

El jefe policial señaló que las circunstancias del hecho todavía no están claras y que el procedimiento continúa en curso.

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