Durante el sábado 28 de noviembre -el último de este mes-, la Policía tuvo 6.586 llamadas que fueron atendidas en su sistema destinado para emergencias, 911.

Del mencionado total, hubo 1.437 emergencias intervenidas, pero la mayoría -5.149- no correspondían a alguna emergencia.

Según el reporte oficial brindado por parte de la institución, los incidentes “más ingresados” fueron:

Polución sonora: 417 Violencia intrafamiliar: 211 Perturbación de la paz pública: 186 Pedido de auxilio: 105 Accidente de tránsito con daño material: 99

Por otra parte, en “otros códigos” se reportan 419 contactos.

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Más de 5.000 llamadas que no eran emergencias

De las más de 6.500 llamadas, como se mencionaba, 5.149 no correspondían a emergencias y estas se distribuyen de la siguiente manera:

No contesta - corte inmediato: 2.812

No contesta - silente: 1.016

Niños jugando: 359

No contesta - involuntaria: 301

Aparente estado de inestabilidad mental: 208

Información: 183

Llamada equivocada: 110

Llamada equivocada o juzgamiento inadecuado: 73

Operativa: 41

Dispositivo automáticos: 28

Insultos: 11

Información / mensajería: 5

Obscenas: 2

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