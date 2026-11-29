Durante el sábado 28 de noviembre -el último de este mes-, la Policía tuvo 6.586 llamadas que fueron atendidas en su sistema destinado para emergencias, 911.
Del mencionado total, hubo 1.437 emergencias intervenidas, pero la mayoría -5.149- no correspondían a alguna emergencia.
Según el reporte oficial brindado por parte de la institución, los incidentes “más ingresados” fueron:
- Polución sonora: 417
- Violencia intrafamiliar: 211
- Perturbación de la paz pública: 186
- Pedido de auxilio: 105
- Accidente de tránsito con daño material: 99
Por otra parte, en “otros códigos” se reportan 419 contactos.
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Más de 5.000 llamadas que no eran emergencias
De las más de 6.500 llamadas, como se mencionaba, 5.149 no correspondían a emergencias y estas se distribuyen de la siguiente manera:
- No contesta - corte inmediato: 2.812
- No contesta - silente: 1.016
- Niños jugando: 359
- No contesta - involuntaria: 301
- Aparente estado de inestabilidad mental: 208
- Información: 183
- Llamada equivocada: 110
- Llamada equivocada o juzgamiento inadecuado: 73
- Operativa: 41
- Dispositivo automáticos: 28
- Insultos: 11
- Información / mensajería: 5
- Obscenas: 2
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