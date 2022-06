Abogado asegura que existe causa contra Cartes en Fiscalía, pero sostiene: “no recuerdo la carátula”

El jurista quien está a cargo de la defensa del expresidente Horacio Cartes ante acusaciones que pesan en su contra por orquestar un supuesto esquema de lavado de dinero y contrabando, lanzó este martes un dato que no había mencionado antes: afirmó que sí existe en el Ministerio Público una investigación contra el empresario de Tabacalera del Este S.A. Pero, aseguró que no recuerda el nombre de la carátula. “No recuerdo la carátula, verdaderamente no sé”, expresó.

Después de mucha insistencia, detalló que la investigación sería por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y contrabando. Finalmente dijo estar seguro de que la carátula no menciona expresamente el nombre de Horacio Cartes. Se comprometió a averiguar el nombre de la causa con sus asistentes y enviarlo posteriormente a ABC Cardinal.

“No tiene relevancia al proceso”

Se defendió argumentando que el nombre de la causa " no tiene relevancia penal al proceso”. “Voy a ir a pedir que la caratula diga Horacio Cartes sobre lavado de dinero como si eso va a cambiar en algo la historia”, ironizó el jurista.

Detalló además que para esta causa el Ministerio Público asignó a los investigadores Liliana Alcaraz y Omar Legal.

“Está segura que Tabesa no le facturó”

En otro momento de la entrevista, mencionó que la señora Sara Cartes no estaba al tanto de facturaciones que supuestamente le hizo Tabesa.

“Hablé con Sara y ella dice que está segura de que Tabesa no le facturó. Si Tabesa le factura a Sara debió pagarle ese monto, no tiene sentido hacer figurar nomas. Doña Sara desmiente que haya comprado cigarrillos; tampoco en la construcción lógica tiene sentido hacer esto, como que se vende una cantidad y no se tiene a quien endilgarle la venta hay que utilizar a Sara, a Unicanal. Dan a entender que se les vendió cigarrillos, eso es lo que está mal”, argumentó el letrado.

Resaltó que lo que sostiene en su defensa, es que no se puede concluir que las facturaciones de por sí indiquen un ilícito.

“No estoy de acuerdo en que hechos completamente lícitos se pongan en duda como si fueran un ilícito. Prestar dinero dentro del mismo grupo a otra empresa, decir que eso es lavado, o decir que de por sí remitir dinero al exterior ya es lavado de dinero, no es correcto”, planteó el defensor del expresidente.

Subrayó que si bien le parece importante transparentar las operaciones que puso en duda la Seprelad, el informe “carece de suficiencia como para poder concluir en las hipótesis y conjeturas en las que concluye”.

Añadió que el volumen de información que existe en este tipo de manejos es importante, por tanto “los errores pueden existir; están los errores por omisión o malos cálculos que no tienen sanción administrativa”.

Propone auditoría para confirmar existencia de factura

En este sentido, propuso que se debe hacer “una auditoría, confirmar que hay una factura de venta de Tabesa a favor de Sara (Cartes) y que ella haya hecho ese pago para buscar la explicación al Ministerio publico”.

En otro orden, destacó que todo lo ocurrido le parece “una oportunidad brillante para demostrar que no hay absolutamente nada raro en la actividad de Horacio Cartes en los Estados Unidos”.

“Por mi indicación no sale del país”

Al ser consultado si es verdad que el propietario del Grupo Cartes no puede salir del país, especificó que sí puede salir pero que “no le conviene, porque hay una serie de actores con muchísimos intereses que pueden forzar, así como forzaron en Paraguay, la formación de la causa (Lavajato) en Brasil”.

Puntualizó que él mismo como abogado le recomendó no salir hasta que no se anule la causa en el Brasil por el Lavajato, pues dice, hay riesgos de que al aterrizar se ordene su detención.

“Desde que se formó la causa en Brasil sin sustento alguno, el señor Cartes por mi indicación no sale hasta que esa causa termine. No confío en las autoridades brasileñas del Lavajato y de la Policía Federal, porque de un mismo hecho te hacen tener tres o cuatro procesos”, señaló.

“No hay garantías en este momento”

Agregó que mientras “el Supremo Tribunal no confirme la nulidad, no le aconsejo viajar, porque solamente basta que un fiscal y un juez acorde a lo que ellos quieren saquen una orden de aprehensión cuando él este aterrizando en Miami... No hay garantías en este momento”, argumentó.

Con respecto a Estados Unidos, dijo que es falso que al empresario le hayan revocado la visa en ese país.