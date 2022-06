Candidatura de Marito en la ANR “daña” su desempeño presidencial, dice exsenador

En conversación con ABC Color, el exsenador y abogado constitucionalista Hugo Estigarribia (ANR) analizó la candidatura del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para el cargo de titular del Partido Colorado, y al respecto dijo que mientras no afecte a la Constitución no se le puede hacer juicio político; pero aclaró que se puede candidatar, pero no puede ejercer ambos cargos a la vez.

“El no puede ejercer los dos cargos, no puede tener otro cargo que no sea el de la Presidencia de la República. Acá se da la posibilidad de que sea candidato, pero no puede salir a hacer campaña, o en horario dentro de sus funciones. La exclusividad implica no hacer otra cosa, pero la Constitución no dice que no se puede candidatar. Puede ser candidato pero no puede ejercer el cargo”, detalló.

“Desde diciembre hasta el 15 de agosto de 2023 no puede ser presidente de la ANR. Mientras él (Marito) cumpla con la Constitución, no es causal de juicio político; si él asume ese cargo un rato, está la causal, aunque sea dos minutos”, explicó.

La Constitución, al límite

“Esta situación de forzar la Constitución no me gusta porque es ir al límite, es mentirle al electorado, porque no va a poder ser presidente del partido un tiempo largo, pero entiendo que la política a veces juega al límite de lo legal y eso es lo malo en Paraguay. Un gobernante que llegó a lo máximo, como a la Presidencia de la República, tiene que terminar su mandato”.

“Esto viene a dañar su desempeño presidencial en este último periodo, porque todo lo que haga va a ser en función a los votos que pueda tener para ser presidente del partido. Supongamos que gane, va a mezclar el partido con los meses finales de su gobierno. Lo ideal hubiese sido que fuera otra persona y no poner otra vez al límite la Constitución”, insistió.

Mario Abdo Benítez anunció hoy oficialmente que firmó la aceptación de su candidatura para la presidencia del Partido Colorado, por la que enfrentará al expresidente Horacio Cartes en las elecciones partidarias de la ANR, en diciembre.