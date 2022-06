Si opositores van por fuera de la concertación apostarán al continuismo, enfatiza Patria Querida

La posición de Patria Querida sigue firme con respecto a formar parte de la concertación nacional, recalcó hoy el parlamentario y precandidato presidencial Sebastián Villarejo. En ese contexto, aseguró que es la primera vez que se suscribe un acuerdo de esta magnitud y es la primera vez que su partido se suma debido a que existe una concertación y no se habla de simples alianzas. “Queremos que la oposición, en este afán de construir, tenga la musculatura propia para ir al debate”, consideró

Así también, habló sobre las expresiones de Kattya González (PEN), quien dijo que la concertación no puede construirse ahora mismo debido a que el Partido Liberal quiere imponer una “lógica electoral”. “Espero y confío que ella no vaya por fuera. Por lo menos, con Kattya González espero que el Encuentro Nacional seguirá dentro de la Concertación y no hará nada por fuera. Sería una lástima”, consideró al respecto el parlamentario de Patria Querida.

Consultado sobre la presunta división dentro del Frente Guasu, entre los luguistas y los seguidores de Esperanza Martínez, Villarejo indicó que él no puede hablar mucho sobre lo que ocurre en otros partidos.

Indicó que respeta las opiniones de todos, pero espera que no se abra ninguna polarización en la concertación. “No hay que dejar lugar a ningún tipo de extorsión. Va a haber una elección, vamos a debatir, vamos a confrontar y me parece tan sencillo, tan válido. El que va por fuera hará el juego al continuismo”, sentenció en contacto con ABC esta mañana.

