Mario Abdo viola la Constitución al postularse a la ANR

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anotará hoy a las 10:00 su candidatura a la titularidad de la Junta de Gobierno de la ANR, por el movimiento Fuerza Republicana.

La oficialización lo hizo al firmar su postulación. En redes sociales, el mandatario dijo que “el Partido Colorado debe volver a sus raíces, a su doctrina, a sus ideales históricos, y estar al servicio de toda la nación paraguaya”. “Se necesita un cambio en la conducción actual de la ANR. Por estos motivos firmé la aceptación de candidatura”, expresó Abdo Benítez.

La aspiración de Abdo Benítez a la presidencia de la ANR suscitó cuestionamientos por su trasgresión constitucional. Según el Presidente, su candidatura no va contra la Carta Magna si solo se candidata y luego entrega el mando a un compañero de fórmula, en caso de ganar. En cambio, la Constitución Nacional, artículo 237, refiere que el “el Presidente de la República y el Vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones”.

Además de Abdo, Fuerza Republicana inscribe hoy a las 10:00, las demás precandidaturas para cargos electivos y partidarios que pugnarán el domingo 18 de diciembre en las internas presidenciales.

La inscripción está prevista ante el Tribunal Electoral Partidario (TEP) que tiene su sede en la ANR. El apoderado de Fuerza Republicana, Wildo Almirón, entregará las carpetas. Se prevé la presencia del precandidato a presidente de la República, el vicepresidente Hugo Velázquez y de su dupla en la vicepresidencia, Juan Manuel Brunetti. No está anunciada la presencia de Mario Abdo.