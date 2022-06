Ausencia de PPQ en última reunión de Concertación, fue porque Lugo invitó

En contacto con ABC AM 730, Sebastián Villarejo, respondió con argumentos sobre su ausencia en la reunión de ayer en “El Granel”, donde estuvieron ocho de los más de diez postulantes al Palacio de Gobierno.

Uno de los candidatos del tercer espacio sostuvo que en Patria Querida, siempre buscan ser coherentes, y reconoce que es difícil enfrentar a candidatos del PLRA por su estructura política. Pero destacó que con los debates, los distintos sectores de la oposición están fortaleciendo su musculatura electoral, y así se refuerza la democracia, que “no existe en la ANR”, aseguró.

Solo asistirá a reuniones convocadas oficialmente por la Concertación

“Nosotros somos institucionales, estamos firmes en la Concertación, nos convoca la Concertación, no nos convoca el Frente Guasú, seamos respetuosos del espacio público”, fue contundente Villarejo.

Agregó: “Acá hay gente que trabajó mucho, no me parece que el senador Fernado Lugo deba ser el articulador, si oficialmente no se incluyó en la Concertación”. Dejó entrever que algunos querrán coquetear con el luguismo por su caudal electoral, pero no dio nombres de ninguno de sus compañeros de la Concertación.

En el PPQ tenemos principios y valores y no es aliado, solo compite con los demás. Para eso, el 18 de diciembre, día de las internas será clave para legitimar al candidato, manifestó. En otro momento resaltó que se congenió el acuerdo el domingo, con el cronograma electoral, que se logró con mucho esfuerzo y que el PPQ estuvo armando desde un inicio.

Villarejo es de la postura, que el pueblo decidirá a cuál proyecto elegirá en medio de las diferencias entre los presidenciables. Citó que los planes que se congeniaron entre todos tienen que ver con la soberanía energética, y empleo digno, entre otros.

Cree en que control a clubes y tabacaleras se podrá concretar

Villarejo supone que en una hipotética cuarta vuelta, en que el proyecto de ley antilavado, para clubes deportivos y tabacaleras, vuelva a la Cámara de Diputados, sí ya habrá votos necesarios para sancionar y enviar ley al Poder Ejecutivo.

“Se está construyendo mayoría en diputados”, aseguró.

