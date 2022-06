Pueden rechazar control a tabacaleras pero no protocolo internacional, afirman

Amado Florentín (PLRA) advirtieron de posibles estrategias del cartismo y sus aliados en la Cámara de Diputados para volver a rechazar o incluso “inutilizar” el proyecto de ley que pretende incluir como sujetos obligados de control por parte de Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) para los clubes deportivos y tabacaleras.

Lea más: Senado contraataca y aprueba nueva ley de control a tabacaleras y clubes

El miércoles pasado los diputados enviaron al archivo el proyecto de ley sobre clubes deportivos y tabacaleras pero el jueves el Senado aprobó una propuesta legislativa prácticamente similar. Ahora el proyecto fue girado a Diputados.

Protocolo antitabaco

Los dos legisladores opositores no creen que los cartistas y aliados que tengan los votos en Diputados y/o Senado para impedir la entrada en vigencia de otra iniciativa mucho más importante, que es el “Protocolo para eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco”, pendiente de estudio en la Cámara Baja.

Lea más: Recomiendan aprobación de protocolo para eliminación del comercio ilícito del tabaco

El procedimiento legislativo permite ciertas estrategias legales a las que puede recurrir el cartismo para intentar frenar por tercera vez el control a clubes y tabacaleras.

Según Florentín, en el caso de rechazo, pueden aprobar por mayoría simple, es decir la mitad más uno de los presentes.

Si el Senado se ratifica con mayoría absoluta, 23 votos, para imponer el rechazo definitivo los diputados requiere de 53 votos de un total de 80.

Podrían “inutilizar”

La otra alternativa que consideraron Florentín y Masi es que Diputados modifiquen el proyecto del Senado, eliminando cuestiones fundamentales de la propuesta, así en segunda vuelta solo requerirán 41 votos para ratificar su versión “bastardeada”.

Sin embargo, Masi adelantó que esta estrategia no les servirá con el protocolo anticontrabando de tabaco, que a su criterio es la legislación más importante de este periodo. Para dicho caso sí se mostró más confiada en que los cartistas y sus aliados no tendrán votos para el rechazo, ya que al ser un acuerdo internacional no se puede modificar.

Antitabaco es el punto principal

La senadora Desirée Masi (PDP) destacó que el “Protocolo para eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco” es posiblemente la ley “más importante de este periodo”.

“Creemos que es lo más importante que tiene que ver con la trazabilidad, con el identificador único (de las cajetillas), con la hoja de destino, con las transacciones bancarias, con las facturas que no pueden ser innominadas, con todo lo que ya sabemos”, destacó. El protocolo que refiere fue firmado en noviembre de 2012 y fue cajoneado durante todo el gobierno cartista.