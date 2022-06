Hugo Estigarribia, renuncia a la ANR por ser “un barco tomado por piratas”

Hugo Estigarribia, quien fue convencional constituyente, senador y miembro de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, presentó este martes su renuncia como afiliado de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y pidió su desafiliación y desafectación de la nucleación política.

El político denuncia en la carta presentada a la ANR que dicho pedido corresponde a un proceso por el cual viene atravesando el Partido Colorado, que actualmente se encuentra “usurpado por piratas”. Denuncia además que actualmente “el glorioso Partido Nacional Republicano, actualmente se halla sin autoridad legítima electa por voto popular, constituyéndose así en un cascarón vacío sin contenido ni representación válida”, refiriéndose a Pedro Alliana, quien continúa en el cargo de presidente de la ANR luego de que se aprobara la extensión de su mandato en una convención y no por voto popular.

Partido al servicio de un grupo empresarial

Hugo Estigarribia afima que el partido se encuentra “al mero servicio de un grupo empresarial y sus intereses, con varios dirigentes sin pertenencia, historia ni tradición republicana”.

Lista parece un prontuario

El exlegislador colorado criticó duramente que “numerosos personajes que han perdido la investidura legislativa, atentado presuntamente contra las arcas del estado, con sospecha y acusaciones públicas de lavado de dinero, promoción del contrabando a nivel internacional, supuestamente vinculados con el narcotráfico y la narcopolítica, deshonrando al partido y a la patria, son nuevamente candidatos a ocupar futuramente cargos electivos partidarios y nacionales en nombre de la ANR. Agregó que “el último clavo del sarcófago es la lista de senadores, diputados y junta de gobierno, que parece un prontuario, es una vergüenza. “Parece una lista que sacas de la penitenciaría prácticamente. ¿Qué ofrece mi partido para el próximo periodo? ¿Esto es lo que ofrece? ¿Esta representación política es la que ofrece? Una locura es. No hay cavida para la gente buena”, sentenció.

Los tiempos se aceleran

El exconvencional colorado argumentó la presentación de su renuncia a la ANR, tras 37 años de afiliación, es debido a que “los tiempos se aceleraron con la inscripción de listas, que fue un desastre, y también los tiempos se aceleran para el tema de la concertación”. Agregó además que “es un acto de dignidad. Si yo me voy a firmar un acuerdo con la concertación, no puedo quedarme en mi partido. Eso no es digno. Eso violaría los estatutos del partido, yo soy un hombre legalista”, subrayó el político.

Varios pedirían su desafiliación

Hugo Estigarribia afirmó que son varios quienes presentarían su pedido de desafiliación. “Nosotros tenemos un movimiento que se llama republicanos libres. Varios de mi grupo están en mi misma idea. Yo tomé la decisión cómo líder del grupo, una decisión personal, yo creo que muchos van a seguir, pero por sobre todo, se van a encontrar en las elecciones generales del 2023 la cantidad de colorados que no quieren saber más nada”, aseveró.

Ante la consulta de si habría posibilidad de que traben su renuncia a la ANR respondió que “el Partido tiene que aceptar la renuncia de un afiliado, no queda de otra. Ahora por ejemplo plantean la barbaridad que el partido es dueño del voto de los colorados. El partido es una organización política al que un ciudadano se adhiere, pero que uno se adhiera no significa que el partido se vuelva dueño de tu voto”.