Cambio en Diputados fue por “hartazgo” por la forma de manejo de Alliana, dice nuevo presidente

Carlos María López, nuevo presidente de la Cámara de Diputados, confirmó que el motivo principal del acuerdo que se concretó para la nueva mesa directiva fue que mucha gente estaba harta de las irregularidades en la forma del manejo de la Cámara Baja del ahora expresidente Pedro Alliana.

Este hartazgo se daba principalmente porque las sesiones no se terminaban, se dejaban sin quorum y eso generaba un incumplimiento en la agenda, según indicó el diputado liberal a ABC Cardinal.

Aseguró además que “nosotros nos sentíamos avergonzados muchas veces por cómo se manejaba la agenda de acuerdo a intereses particulares”, haciendo alusión a cómo la cámara era manejada por su antecesor, Pedro Alliana, de acuerdo a los intereses del bloque cartista.

Agregó además que es un derecho dejar sin quorum un punto del día; sin embargo, aseguró que “el reglamento es claro: cuando hay 41 diputados, a quien pida permiso, el plenario no debe concederle. Algunos incluso piden almorzar; en ese caso, aunque me critiquen, hagamos un cuarto intermedio de 30 minutos a las 12:30 y volvemos a la sesión a la una (13:00). Cuando uno no está de acuerdo con un punto puede dejar sin quorum, pero al siguiente tiene que volver”.

Virtualidad en las sesiones

Sobre la virtualidad, Carlos María López dijo tener dos puntos de vista. Por un lado, aseguró que no ven con buenos ojos hacer sesiones virtuales bajo el supuesto argumento de que no se propague una enfermedad, cuando se ve que a la noche muchos hacen campañas políticas abrazados en multitud. Sin embargo, dijo estar de acuerdo en los casos en que el legislador cuente con un certificado médico creíble, bajo declaración jurada del médico, de que esté imposibilitado físicamente de acudir a la sesión. Pero aseguró que son casos particulares.

Peleas entre diputados

Ante las peleas entre los legisladores, que suelen ser frecuentes en las sesiones, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados dijo que pedirá la palabra en la sesión del miércoles para hablar con sus colegas en forma general y pedirles que traten de hacer debates y no críticas personales, evitando sacar los trapos sucios que no tienen nada que ver con el trabajo parlamentario.

Posible ampliación para pago de aguinaldos

Sobre el presupuesto, Carlos María López dijo que Alliana hizo una ejecución del 46% del presupuesto y el lunes estarán analizando los contratos para ver si es que llegan a cerrar el año, debido a que donde más se pide ampliación es para pagar los aguinaldos de los funcionarios de la Cámara de Diputados.

