Se debe andar “con pies de plomo” ante nuevo pedido de créditos, dice Jorge Querey

Al término de la reunión de miembros de mesa directiva con los ministros de Hacienda, de Salud y de Obras Públicas, el senador Jorge Querey contó que se ha conversado sobre un pedido de aprobación de tres créditos por parte de Hacienda, que en teoría ya fueron aprobados por el Senado cuando se discutió el Presupuesto General de la Nación (PGN).

El congresista del Frente Guasu subrayó que más que nunca se debe andar con “pies de plomo”, y mucha prudencia, pues el control es la única manera de evitar que el dinero solicitado no sea utilizado con fines electorales, sino para lo que realmente se pidió y se necesita.

El senador detalló que junto con los ministros del Poder Ejecutivo conversaron sobre tres solicitudes de créditos, consistentes en US$ 200 millones, US$ 200 millones y US$ 216 millones respectivamente.

“No son nuevos créditos”, aclara Querey

“Es un volumen de dinero importantísimo, pero aclararon que forma parte del paquete del dinero ya aprobado en el PGN; es decir, no son nuevos créditos. Es una deuda aumentada pero ya discutida en la ley del presupuesto”, aclaró Querey.

Lo que se aprobó ahora es el crédito presupuestario. El senador detalló que un artículo en la Ley del Presupuesto exceptúa y autoriza a que se pueda usar este dinero en gastos rígidos, es decir, pagos de salarios, etc.

Una discusión que resaltó Querey es que todos estos créditos son planteados en términos programáticos. “Es decir, se prestan US$ 200 millones y hay una lista de cosas que pudieran usarse en eso, pero en la práctica otorga discrecionalidad al Poder Ejecutivo de poder aplicar indistintamente en uno u otro sentido”, alertó el senador del Frente Guasu.

El “grifo electoral”

El congresista advirtió que este es un momento difícil para discutir estos temas, pero no dejó de reconocer que ese dinero está destinado a necesidades concretas.

“Hay que ir con mucha prudencia, mucho debate, porque esto está contaminado con el proceso electoral y pudiera una necesidad concreta transformarse en una utilización electoral”, alertó Querey.

Señaló que la mesa directiva podría recomendar el rechazo de estos préstamos, “pero hay que ser conscientes de que varias cosas que se incluyen dentro de estos pedidos de crédito son de utilidad y no podemos ser irresponsables de dejar de financiarlas”.

Postergarán tratamiento de ser necesario

Aclaró que si fuera necesario postergar el tratamiento de este jueves, lo postergarán.

Contó que el ministro de Hacienda insiste en la aprobación y reconoció que el pedido “no deja de tener lógica porque estaba planteado y ya fue aprobado en el PGN; este endeudamiento no es un nuevo crédito”.

Lo que tienen que aprobar ahora es el financiamiento de ese crédito presupuestario.

En contrapartida, resaltó que no se puede discutir cuestiones legalmente instituidas que hacen a los trabajadores, pero sí se pueden discutir gastos superfluos, como las famosas “consultorías”, de las que sospechan que son “negociados”.

Lucharán para recortar gastos superfluos

“Hay cuestiones ajustadas a la Constitución Nacional como la agricultura familiar campesina, pero no se cumplen; sin embargo eso no es prioridad. Vamos a pelear en el PGN para tratar de recortar todos los gastos superfluos, y vamos a seguir priorizando a la agricultura familiar campesina, a los indígenas, los salarios de trabajadores y el cumplimiento de la seguridad social”, afirmó.