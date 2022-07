Colorados prófugos de la justicia uruguaya hacen proselitismo libremente en Caazapá

Francisco Nicolás Sarubbi Brizuela, ex intendente municipal de Caazapá, hermano del actual diputado por Fuerza Republicana y precandidato a la gobernación de Caazapá, Roque Sarubbi Brizuela y César Santiago Morel Roa, ex funcionario judicial de San Juan Nepomuceno e hijo de la ex gobernadora cartista de Caazapá, Celina Roa de Morel, hace 9 años que permanecen prófugos de la Justicia uruguaya.

Durante un procedimiento antidroga denominado “Wayra” en el vecino país fue capturado Juan Domingo Viveros Cartes, quien pilotaba una avioneta que había transportado 478 kilos de marihuana desde el distrito de Caazapá. Durante el procedimiento de los antidrogas uruguayos con los narcos hubo un enfrentamiento armados desde donde se escapó César Santiago Morel Roa con una herida en la cintura.

Lea más: Blindaje perfecto a narco políticos de Caazapá

Además de Viveros Cartes, quien pilotaba el avión Cessna 210 con matrícula paraguaya ZP-TMF, consiguió despegar de la zona de procedimiento, pero fue obligado por una aeronave de guerra a bajar y el piloto paraguayo fue detenido, fue identificado como el encargado de la remesa a Francisco Nicolás Sarubbi Brizuela, ex intendente de Caazapá entre el 2002 y 2010, dos periodos.

Sarubbi Brizuela es uno de los hijos del ex gobernador de Caazapá, José María Sarubbi Lepretti (fallecido), es el hermano del diputado, Roque Antonio Sarubbi Brizuela, quien accedió al cargo mediante la Alianza Ganar, estuvo por más de cuatro años con HC, fue precandidato a la intendencia de Caazapá por HC y ahora aspira ser candidato a la gobernación por el Fuerza Republicana.

Sin embargo, ambos buscados por la justicia uruguaya, quienes cuentan con orden de captura, en nuestro país con fine de extradición, no son “buscados” por la policía del departamento de Caazapá, según los datos.

Francisco Sarubbi Brizuela realiza campaña política con su hermano el diputado Roque Sarubbi y con su tío Luis Sarubbi, candidato a diputado por HC.