Juicio a Sandra Quiñónez: “Hay razones para el optimismo”

“Yo creo que hay muchas razones para el optimismo, es como que a la idea le llegó su tiempo, se está generando el escenario adecuado”, afirmó Sebastián García (PQ) con respecto al juicio político a Sandra Quiñónez. Agregó que en estos dos días de sesión quedó aún más en evidencia que muchos diputados no actúan por criterios propios, sino por motivos externos.

“Realmente es un escenario de arco libre que nos dejan porque no refutan una sola cuestión. No hacen un solo esfuerzo para debatir algo de lo que se expone en el libelo”, agregó. El opositor afirmó que son los colorados defensores del cartismo los que llevan el debate hacia el marco político y no hablan sobre los argumentos que se proponen para enjuiciar a Quiñónez.

“Ante cada mentira, vamos a seguir exponiendo la verdad, con contundencia. Ellos van a seguir con su repertorio de mentiras”, adelantó y dijo que espera que los liberales María de las Nieves López y Carlos Noguera, cuyos votos están en duda, se pronuncien de manera pública.

En otro momento, aseguró que cuando los cartistas proponen el cierre de debate son muy evidentes, puesto que todos reciben la orden por mensaje y eso se ve en la sesión. “Evidentemente reciben órdenes y no son capaces de hilar dos líneas de manera adecuada, eso es realmente preocupante”, criticó.

“Postura incentivada”

“Llegó a un punto absurdo en que queda demasiado claro que las posturas no son precisamente en defensa de algo o por convicción, sino una postura incentivada por algún hecho externo. Eso es lo que te da rabia y frustración, porque la sacan barata en demasiadas situaciones”, reflexionó en contacto con ABC Cardinal esta mañana.

