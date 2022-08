Extitular de SET reconoció que no existía urgencia en caso Marangatú

Marta González Ayala, extitular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), reconoció ayer ante un juzgado que ya en 2013 recibió los primeros informes sobre las falencias del sistema tributario Marangatú. La exfuncionaria no supo explicar porqué no se recurrió a una licitación internacional ya que a nivel local no había la capacidad técnica para el trabajo.