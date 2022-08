En el Senado incluyen de nuevo préstamos millonarios

Dos de los préstamos, de US$ 200 millones cada uno, de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), son para calzar el presupuesto 2022. El tercer préstamo, de US$ 215 millones del BID, es para la ruta Nanawa-General Bruguez.

En dos de las ocasiones anteriores, los proyectos se postergaron por no contar con dictamen de las comisiones. En la última sesión, tenía el dictamen de la comisión de Cuentas y Control, pero repentinamente la sesión quedó sin quórum.

El senador liberal Amado Florentín (PLRA) había denunciado que parte del dinero se usará para pagar salarios en Salud Pública.

También el senador Florentín manifestó que el gobierno usaría esta deuda pública y la emisión de bonos soberanos para pagar salarios y gastos rígidos.

Citó puntualmente el caso del crédito del BID, que de los US$ 200 millones se destinarán US$ 100 millones en Salud Pública, de los cuales se usarían unos US$ 50 millones para calzar el presupuesto faltante en salarios. Esta situación fue defendida por la senadora Desirée Masi, (PDP) quien instó a cumplir con los trabajadores de salud.

El préstamo de US$ 215 millones, es para el financiamiento del proyecto de mejoramiento y conservación de la Ruta Nacional PY12, tramo Cruce Nanawa-General Bruguez y accesos, que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.