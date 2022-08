Tres millonarios créditos figuran en el orden del día del Senado

Los tres préstamos internacionales, dos de US$ 200 millones cada uno, de la CAF y el BID, para calzar el presupuesto 2022 y otro de US$ 215 millones del BID para la ruta Nanawa-General Bruguez figuran nuevamente en el orden del día de la sesión de hoy del Senado, convocada para las 9 horas.

Sin embargo, la falta de dictamen de la comisión de Hacienda haría que no se traten, a menos que se proponga que el plenario se convierta en comisión.

La falta de dictamen de Hacienda se debe a que no tuvo quórum.

El senador liberal Amado Florentín (PLRA) había denunciado que parte del dinero se usará para pagar salarios en Salud Pública.

El senador Florentín denunció que el gobierno usaría esta deuda pública y la emisión de bonos soberanos para pagar salarios y gastos rígidos. Citó puntualmente el caso del crédito del BID, que de los US$ 200 millones se destinarán US$ 100 millones en Salud Pública, de los cuales se usarían unos US$ 50 millones para calzar el presupuesto faltante en salarios.

El préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por US$ 200 millones es, según el mensaje del Poder Ejecutivo, “para el financiamiento del programa de apoyo al fortalecimiento de la política fiscal y mejora del gasto público”, a cargo del Ministerio de Hacienda.

El otro, también de US$ 200 millones, es del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “para el financiamiento del programa de apoyo a la transformación del Estado”, también a cargo del Ministerio de Hacienda.

En tanto, el tercer préstamo, de US$ 215 millones, es para el financiamiento del proyecto de mejoramiento y conservación de la Ruta Nacional PY12, tramo Cruce Nanawa-General Bruguez y accesos, que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Esta es la tercera vez que los tres préstamos figuran en el orden del día