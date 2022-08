Abdo denuncia que “ofrecieron US$ 250 mil” a diputados para no apoyar el juicio político a Quiñónez

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, denunció que ofrecieron US$ 250 mil a algunos diputados para frenar el pedido de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Dijo que “seguramente” algunos diputados aceptaron y otros no. No dio nombres ni reveló quién supuestamente ofreció el dinero. Sí felicitó a los diputados oficialistas Hugo Ibarra y Édgar Espínola, quienes no dieron quórum con los líberocartistas para no archivar el juicio político a la titular del Ministerio Público.