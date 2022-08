Cinco liberales buscan “salvarse” de exclusión de la Concertación y presentan otro juicio político a Quiñónez

No pasaron 24 horas para que cinco de los 18 liberales que dieron quórum a favor del cartismo, presentaran “arrepentidos” una nueva solicitud de juicio político para la fiscala general Sandra Quiñónez. Fue ante el temor de ser excluidos como candidatos para las próximas elecciones.

A las 12:20 los diputados Pastor Vera Bejarano (Bancada “C”), Emilio Pavón (dionisista), Ariel Villagra (Bancada “L”), Roya Torres (dionisista) y Fernando Oreggioni (equipo Burt) presentaron un nuevo pedido de juicio político con las causales el caso “Smart” y un informe del instituto “InSight Crime” que refieren sobre el crimen organizado.

La diputada liberal Celeste Amarilla, ayer en conferencia de prensa con los diputados que dieron quórum, reveló que fue a “solidarizarse y a ayudarles” a sus correligionarios en la redacción de las causales de este nuevo juicio político, que oficialmente tendrá entrada hoy en la sesión ordinaria convocada para las 08:30.

Aseguró que lo que sucedió fue una “confusión” y que los parlamentarios que se quedaron a dar quórum y votaron a favor del juicio político en todo momento fueron los más defensores de la destitución de Quiñónez.

Amarilla dijo que deben asumir la responsabilidad de no haber previsto un “Plan C” en la multibancada, puesto que solo acordaron votar por la postergación sine die y luego, al no tener votos para ello, votar la aprobación o no del libelo. “Acá hubo una confusión. No es la primera vez que nos pasa. Como muestra de que no hubo arreglos monetarios ni intereses personales, están presentando un nuevo libelo donde yo les colaboré”, dijo Celeste.

En una nota remitida ayer al titular del PLRA, Efraín Alegre, le piden una reunión urgente presencial para darles su “versión”.

Están fuera, dice Salyn

El senador liberal Salyn Buzarquis dijo que sus colegas serán excluidos del padrón liberal y de la Concertación. “No podrán ser candidatos”, indicó y agregó que la presentación del libelo es para intentar limpiarse. “¿Te parece que lo hicieron por altruismo, pensando en la justicia? Lo hicieron por plata, el dinero sucio de Horacio Cartes estuvo recorriendo la Cámara”, afirmó.