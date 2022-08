Nuevo juicio político a Quiñónez y castigo a “traidores”, ¿camino al “oparei”?

Desde el bloque de los liberales se mantienen con cautela para acompañar este nuevo pedido de juicio político que fue presentado por cinco de los 18 diputados que dieron quórum para el “blanqueo” a Sandra Quiñónez.

“Que se vean ellos solos, vamos a ver nosotros que hacemos en su momento”, resumió la diputada Kattya González (PEN) sobre su postura respecto a este nuevo pedido, considerando que podría tratarse simplemente de un intento de un grupo de liberales de lavarse.

González dijo que dudan de las intenciones reales de estos “arrepentidos” ya que “la primera parte copiaron y pegaron de mi libelo” y que, independientemente a que sin duda corresponde el juicio político a Quiñónez, “el problema es la dinámica, los votos que se tienen, el desgaste que esto produjo por varias semanas y fundamentalmente no acordar con las distintas bancadas”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA) por su parte dijo que someterá a la decisión de la mayoría el tratamiento de este nuevo proyecto, debiendo optar el pleno por tres alternativas: Un cuarto rechazo, remitir a comisiones o el tratamiento en una próxima sesión.

“Cada documento que se presenta hay que darle entrada, eso voy a ponerlo a consideración del pleno, si es que se va a hacer, si es que se va a rechazar hay que escuchar los argumentos del porqué introdujeron este nuevo libelo acusatorio y a partir de ahí o puede ser rechazado o puede ir a comisión (para ser estudiado posteriormente en el plenario)”, dijo López.

“Vamos a analizar como siempre en la conducción del Partido Patria Querida (PPQ), tomar las decisiones en conjunto pero creemos que acá no podemos hablar a esta edad y con este cargo de una confusión de si te quedas o no a dar quórum para archivar”, afirmó la diputada Rocío Vallejo (PPQ).

“Ya estamos grandes para confundirnos”, remarcó Vallejo y sostuvo que considera “hasta una falta de respeto a los colegas mismos este tipo de cuestiones, de quedarse a dar quórum para luego decir, nos equivocamos y nos confundimos” y consideró que en este caso, “los liberales se están equivocando mal”.

Su colega Sebastián García (PPQ) también se mostró escéptico a este nuevo planteamiento, creyendo incluso que algunos buscan simplemente negociar con sus votos.

“Con el nuevo libelo presentado me surge una duda. Los vendidos cobran solo por un rechazo y siguen conver$ando o ya incluye doble rechazo o hay combo quórum/rechazo o cómo será que viene la mano?”, escribió en su cuenta en Twitter el diputado García.

Cartistas alegan “cosa juzgada”

Luego del festejo con el declarado por Estados Unidos como “significativamente corrupto”, Horacio Cartes, la bancada cartista pretende mantener enterrado el juicio político a Sandra Quiñónez, alegando que supuestamente no existen nuevos elementos para un cuarto intento. Esta postura no es compartida por el presidente de Diputados, Carlos María López (PLRA).

“Esto ya no corresponde, nosotros entendemos que todos estos puntos ya fueron tratados y rechazados y seguramente el año que viene...acá hay que mirar para adelante y hay demasiados puntos importantes que tratar y creo que se le dio un punto final a este ‘circo’”, sostuvo el diputado Pedro Alliana (ANR, HC).

Sin embargo, el titular de la Cámara considera que no hay tal cosa juzgada, lo que no se aprobó fue la acusación, no es que se absolvió a Quiñónez.

“El tema es que estos juicios políticos nunca fueron juzgados. Hubieron las acusaciones, no prosperó y no fue juzgado en la Cámara de Senadores, entonces son hechos que se pueden volver a juzgar”, apuntó López.

Oficialismo colorado no pasó de un tirón de oreja

El vicepresidente de la República y precandidato a la presidencia por la ANR, Hugo Velázquez mantuvo ayer una reunión con los diputados “traidores” de su movimiento que permitieron archivar el juicio político, Miguel Cuevas y Luis Urbieta. Según dio a entender el diputado Hugo Ramírez (ANR, Fuerza Republicana) hubo un reclamo, pero no mucho más.

“Se debatió en el grupo y creo que hoy tenemos una nueva etapa en esta bancada y ese reclamo existió y lo hizo el líder de nuestro movimiento (Hugo Velázquez)”, dijo Ramírez al ser consultado sobre la reunión ayer y al ser insistido si habrá un sanción, prácticamente lo descartó, diciendo que más bien hay un compromiso de votar en bloque de aquí en adelante.

“De momento eso lo que se habló ayer (reclamo), vamos a esperar a ver como continúan estos días, pero el compromiso es que nuestras bancadas se vaya aglutinando y votemos en bloque”, dijo Ramírez.

“Esperemos que esta nueva presentación pueda ser una oportunidad para que los colegas que dieron quórum puedan redimirse”, agregó, aunque aclaró que aún les resta discutir en bancada si acompañarán este nuevo pedido de juicio político.

Incluso hasta ensayó un intento de defensa a Cuevas y Urbieta, refiriendo que “siempre dijimos que, sin intentar justificar a nadie, desde el Ministerio Público existieron y siguen existiendo chantajes y extorsiones”.