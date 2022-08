Senado urge informes al Ejecutivo y a militares sobre tareas para recuperar a secuestrados

Esta mañana, el pleno aprobó la resolución “que insta al comandante en Jefe de la nación–Fuerza de Tarea Conjunta a brindar información veraz sobre el avance de las investigaciones y tareas de busca a las familias de los secuestrados Óscar Denis, Félix Urbieta y Edelio Morínigo”, presentado por los senadores Gilberto Apuril (exHagamos), Lucas Aquino (PLRA) y Eusebio Ramón Ayala (PLRA).

Lea más: Óscar Denis cumple 700 días de secuestro: “Gobierno prioriza política partidaria”

“Han pasado 700 días, dos años de angustia para una familia y todo un país. Un aniversario más del secuestro del ex vicepresidente Óscar Denis, es por ello que no podemos dejar de elevar nuestra voz y expresar una vez más nuestra preocupación ante los escasos avances en la investigación y castigo de los responsables de tan deleznable hecho. No podemos olvidar también a Edelio Morínigo y Félix Urbieta, de quienes hasta la fecha no se ha tenido información”, dijo el senador Apuril al leer la exposición de motivos.

“El Gobierno nacional no ha demostrado un real compromiso ni ha dado muestras claras de un compromiso real para eliminar y que socava las bases de un Estado de Derecho, donde exista plena vigencia de las libertades fundamentales”, recalcó.

Lea más: Hijas de Óscar Denis repudian al gobierno por su derrota ante el EPP

“En oportunidad de una visita al Congreso Nacional en fecha 10 de agosto de 2022, familiares del expresidente Óscar Denis han realizado un contundente comunicado, señalando que “más que nunca, está claro que el Gobierno prioriza la política partidaria por encima de la seguridad de los paraguayos” y sostuvo que rogaron al Estado que cumpliera con su deber, pero de igual manera hoy su padre sigue sin estar con ellas”, subrayó Apuril.

Asimismo, los proyectistas hicieron un llamado a las autoridades del Gobierno nacional a que definan políticas estatales para lograr que tanto su padre como las otras personas que se encuentran privadas de libertad por los grupos criminales que operan en la zona norte del país regresen con sus familias.