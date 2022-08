Gobernador de Guairá ratifica que no renunciará a su cargo

El gobernador Juan Carlos Vera Báez (ANR, HC), actualmente apartado del cargo por una intervención por supuesto despilfarro de los US$ 2.000.000 de los fondos COVID, se presentó ante la Junta Departamental, donde por mesa de entrada presentó una nota por la cual ratifica su decisión de no renunciar al cargo. Esto ante sospechas de que, con el cambio de la mesa directiva de la Junta, podrían tratar nuevamente la nota de renuncia que había presentado y retirado anteriormente.

“Vengo a notificar por un acta notarial de escribanía que yo no renuncio. Quiero honrar el compromiso del voto popular de ser gobernador electo en una nación soberana, libre. Hoy se cambia la mesa directiva y vengo a ratificarme en esto con un documento autenticado. Desconozco si hay planes de algún golpe, pero lo hago igual por este tema”, refirió Vera.

Con relación al supuesto golpe que se daría con la renovación de la mesa directiva, indicó que “es una de las hipótesis, por eso vengo a ratificarme. Habría que preguntarles a los concejales si habría novedades en ese sentido”, puntualizó.

Nueva mesa directiva asumió hoy

La elección de la nueva mesa directiva ya se había realizado a fines de julio, cuando por unanimidad fue elegido como presidente el liberal Juan Rojas y como vicepresidenta reelegida la colorada oficialista Magdalena Benítez. Ambos asumieron el cargo esta mañana en la sesión ordinaria.

La sospecha es que con la asunción del nuevo presidente, Juan Rojas, junto con su colega liberal Inocencio Ruiz Díaz y otros cinco concejales colorados oficialistas -Víctor Fernández, Magdalena Benítez, Cristina Echauri, Jorge Vázquez y Lilian Martínez- llevarían adelante un supuesto golpe en que nuevamente le darían trámite a la nota de renuncia del gobernador Vera Báez.

“Es falso de toda falsedad, puras conjeturas. Yo no tengo ánimos de discrepancia acá dentro de la Junta, sino más bien de dialogar con todos los colegas y trabajar por el departamento. La supuesta renuncia que dicen que se iba a presentar son conjeturas seguramente de su entorno, pero si fuese así, dicha nota yo no la iba a admitir. Él (gobernador) en su momento ya retiró su renuncia, pero en cuanto haya informe de la intervención estaremos remitiendo nuestros informes a la Cámara de Diputados y ahí se estaría tratando posiblemente su destitución o no. Veremos si antes de eso no renuncia”, señaló Rojas.

La Junta Departamental del Guairá está integrada por 14 concejales: 8 colorados, 5 liberales y 1 del Frente Guasu.