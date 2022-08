Renuncia de Velázquez, en “pausa”: Estados Unidos quiso “definir la vida política” del Paraguay, alegan

“Yo le aconsejé que no renuncie”, reveló Lilian Samaniego sobre el cambio de postura del vicepresidente Hugo Velázquez, quien decidió no presentar su dimisión pese a haber sido declarado “significativamente corrupto” por Estados Unidos. La senadora dijo que hasta ahora el mandatario no tiene pruebas sobre las acusaciones que fueron emitidas por el embajador Marc Ostfield sobre un presunto soborno.

“No hay una causa fundamentada ni un proceso abierto oficialmente. Él no está saliendo de su compromiso de renunciar; una vez presentado el elemento por el cual se le acusa va a renunciar. Su renuncia está en suspenso”, insistió en contacto con ABC.

Por otra parte, reconoció la colaboración de Estados Unidos en la lucha por la democracia y transparencia contra el crimen organizado y el lavado de dinero. “Pero el embajador de los Estados Unidos no puede dar una conferencia de prensa y decidir la vida política e institucional del país. Tiene que tener elementos, pruebas reales y fehacientes sobre todo lo que se anunció”, cuestionó la parlamentaria.

Esperan explicaciones del canciller

Por otra parte, el presidente del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón, dijo que muchos parlamentarios están preguntando si existe una investigación o acusación formal contra Velázquez. Por ese motivo, se convocó al canciller Julio César Arriola para que se presente ante el Senado y brinde explicaciones.

“Él (Velázquez) tiene derecho a exigir información. Si a mí me acusan de algo, voy a querer saber de qué me acusan”, puntualizó, defendiendo así la postura del vicepresidente Hugo Velázquez de no renunciar.

Cabe recordar que, según la Embajada de Estados Unidos, el todavía vicepresidente de la República ofreció un soborno de más de un millón de dólares norteamericanos a un funcionario público para intentar obstruir una investigación que amenazaba a Velázquez y sus intereses financieros.