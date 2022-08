Imputación a Giuzzio: Ministerio Público confirma a Legal y Sapriza

Tanto Osmar Legal como Alicia Sapriza fueron confirmados por el Ministerio Público para continuar al frente de la investigación por supuesto cohecho pasivo agravado en el que estarían involucrados el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio y el presunto narcotraficante Marcus Vinicius.

El abogado defensor de Giuzzio, Guillermo Duarte Cacavelos, presentó una recusación contra los fiscales Osmar Legal y Alicia Sapriza, porque supuestamente los agentes negaron que estaban investigando a Giuzzio ya desde abril de este año, hecho que la defensa del exministro del interior argumentó aludiendo que se emitieron oficios y declaraciones de testigos contra Arnaldo Giuzzio, tales como la interceptación de llamadas de un número de teléfono perteneciente al ahora imputado.

Según el abogado defensor, esta negativa por parte de los fiscales de brindarles información sobre la investigación en curso contra su defendido se podría configurar como una negativa del derecho a la defensa.

Además, Duarte Cacavelos denunció que este tipo de causas abiertas bajo el rotulo de “personas innominadas” son utilizadas para investigar a personas en “secreto”, y que en derecho se denominan comúnmente como “causas cabritos”.

Incluso hacen mención que ya en febrero de este año Alicia Sapriza tomó declaración en carácter de testigo a Gilberto Enciso, gerente de la firma “Black Eagle” u “OMBU S. A.”, la misma que alquiló la camioneta al entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, en carácter de un supuesto soborno por parte de la empresa.

Finalmente, el Ministerio Público desestimó todos estos puntos, confirmando a ambos fiscales al frente de la investigación, incluso agregaron el descargo de los fiscales donde indican que “la recusación más bien cuenta con características comunes de una obstrucción al normal y pleno desarrollo de la etapa preparatoria”, aludiendo que supuestamente la defensa de Giuzzio busca “chicanear” la investigación contra su defendido.

Impugnarán confirmación de fiscales

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensor del exministro Arnaldo Giuzzio, anunció que impugnarán la confirmación de los fiscales Osmal Legal y Alicia Sapriza, pues dicen que existen pruebas por escrito de que estos investigadores mintieron a la defensa para que no tenga intervención. “Es un hecho plenamente documentado de mala praxis fiscal y de un actuar por fuera de la ley, contrariando el principio de objetividad y el derecho a la defensa”, expresó el abogado Guillermo Duarte.

Sostuvo que la postura de la Fiscalía adjunta de confirmar a los mencionados fiscales en la causa es “absolutamente desacertada”.

“Que no esté comprendido el principio de objetividad en Osmar Legal y Alicia Sapriza, cuando tenemos probado por escrito que mintieron a la defensa para que no tenga intervención, esto lo vamos a exponer ante la fiscala general del Estado, porque entendemos que el fiscal adjunto Zacarías no realizó un análisis de la situación fáctica procesal expuesta, que ameritaba no solo hacer lugar a la recusación, sino que estos fiscales debían haberse excusado”, detalló el defensor del exministro Arnaldo Giuzzio.

Duarte Cacavelos subrayó que en el Ministerio Público “no tienen cara para haber pedido que se rechace la recusación, después de haber mentido por escrito”.