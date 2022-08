Hugo Velázquez dice que está a disposición de la justicia tras investigación en su contra

Para el designado por la Embajada de los Estados Unidos como “significativamente corrupto”, Hugo Velázquez, no existen datos nuevos a más de lo expresado por el embajador Marc Ostfield. Con esta respuesta hecha a ABC, el segundo del Ejecutivo, sostiene que la fiscalía no tiene nada en su contra y que era de esperarse que abran una investigación sin elementos. Esta siesta se confirmaba que dos fiscales paraguayos están detrás del caso de supuesto intento de soborno.

“Entonces tenía que establecerse un fiscal, solicitar los antecedentes y creo que el embajador dijo que solo ejercen el derecho de evitar el ingreso de personas de una manera administrativa”, indicó. Esto en referencia a que tanto él como su familia no pueden ingresar al territorio de los Estados Unidos.

Reiteró que el problema es que al Ministerio Público paraguayo le faltan elementos y alguna persona que aporte datos sobre lo expresado por el embajador. Agregó que la propia Embajada no acostumbra a dar ningún antecedente.

A la consulta si se pone a disposición de los investigadores respondió que “todos los ciudadanos estamos a disposición”.

Sobre lo que piensa que ocurrirá ante una fiscalía que fue denunciada por ser manejada por el cartismo, indicó que no puede vaticinar nada. Reiteró que tomó la decisión de no renunciar a su cargo de vice porque precisamente cree que no existen pruebas en su contra.

