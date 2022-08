La respuesta de la Concertación ante la intención de salida del Frente Guasu

El coordinador de la Concertación, Guillermo Ferreiro (PRF), habló esta mañana en ABC Cardinal sobre las intenciones de fugas de algunas nucleaciones del Frente Guasu de dicha coalición opositora.

Según indicó, se dan dos situaciones en cuanto al Frente Guasu y la Concertación. Refirió que lo primero es que las nucleaciones que salieron o pretenden hacerlo no son precisas en sus cuestionamientos sobre el programa de gobierno que -según indicó- desde un principio habían acompañado.

“Ahora dicen que no les gusta el programa de gobierno. No hay un cuestionamiento concreto, no dicen ‘este punto no es aceptado’, son todas generalidades, en ningún momento dicen que ‘este punto del programa es inaceptable’. Eso no puede luego ocurrir porque si un punto del programa es inaceptable para uno de los partidos, ese se saca porque eso es algo que hemos acordado”, manifestó.

“Los que más cuestionan son los que no han participado de las reuniones de los miércoles, no plantearon cuestiones. Nunca manifestaron ningún rechazo hacia nada y ahora plantean que no son tenidos en cuenta, ninguneados, cosa que no es verdad”, agregó en otro momento.

Confunden a Alegre con la Concertación

Por otro lado, refirió que estas nucleaciones que conforman el FG “confunden” la chapa inscripta de Efraín Alegre y Soledad Núñez como la oficial de la Concertación. “Después está el otro problema que es confundir a Alegre con la Concertación”, refirió.

“Efraín Alegre es un presidente de un partido importantísimo y es un precandidato con muchas posibilidades, pero él no es la Concertación. Muchas veces escucho reclamos a la Concertación porque Alegre eligió una dupla y eso es lo que estoy viendo en estos cuestionamientos”, prosiguió.

Ferreriro, en otro momento, refirió que considera que la “Concertación no se cayó” como plantean algunos sectores ante las intenciones de fugas que se dieron en las últimas semanas.

Igualmente, consideró que “hay gente que tiene intenciones de salir y está buscando excusas”.