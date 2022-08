Luis Urbieta permanecía en el oficialismo por Hugo Velázquez, dice Narváez

“Nos dijo que él estaba acompañando la candidatura de Hugo (Velázquez), que había una cuestión de amistad de tiempo” pero que “al salir de la candidatura (Velázquez), la razón mayor (para permanecer) como que no persistía”, comentó Narváez sobre la explicación que recibieron.

Agregó que Urbieta, aunque mantenía una buena relación con la bancada oficialista en Diputados, no tenía la misma afinidad con Arnoldo Wiens. Urbieta, ya venía

“Yo respeto. El tomó su decisión y no fue que tomó nomás de un día a otro, sino que fue un proceso, no se si estaba esperando algo, algún acontecimiento especial o si él definitivamente pensaba quedarse hasta el final con Hugo, no sé qué decir”, dijo.

Sobre los rumores de nuevos abandonos, dijo que están dialogando permanentemente con los colegas para evitar otras salidas y que varios de ellos, salvo el caso de Urbieta y Miguel Cuevas con el caso del juicio político, han acatado y acompañado las posturas que habían asumido como bloque en su momento.

De cara al eventual tratamiento de un nuevo juicio político contra Sandra Quiñónez, con la salida de Urbieta, la bancada oficialista de Fuerza Republicana queda con 16 miembros y Honor Colorado con 27. Sobre todo este último número que es relevante ya que se requieren 28 votos (mayoría de dos tercios de 80 diputados) para archivar cualquier pedido de juicio político.

El mismo día que se anunció el pase de Urbieta a Honor Colorado, el diputado Sebastián García (PPQ) agregó otro elemento no menor en el caso del diputado concepcionero, que es que su hermano, el exintendente de Concepción, Alejandro Urbieta (PLRA) está en la mira de la Fiscalía por presuntos malos manejos administrativos durante su gestión.