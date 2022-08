Fuerza Republicana perdona a salvadores de Sandra Quiñónez pero Ejecutivo insiste en que hubo soborno

El precandidato presidencial Hugo Velázquez se reunió ayer martes en la noche con la bancada oficialista de Diputados, entre ellos Miguel Cuevas (acusado por enriquecimiento ilícito) quien votó este lunes último por la impunidad de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

El “salvataje” se produjo porque 20 diputados hicieron quórum en la sesión extra del lunes y de esta manera ayudaron a los 26 cartistas para remitir al archivo el pedido de juicio político (por tercera vez en cuatro años).

De los 20 diputados, dos votos de colorados oficialistas se unieron a los cartistas (el acusado Cuevas -quien ahora quiere ser senador- y Luis Urbieta, quien busca el rekutu) mientras que de los 18 liberales restantes, tres se abstuvieron y 15 dieron quórum y votaron por el juicio político.

El diputado y líder de bancada de Fuerza Republicana, Hugo Ramírez, informó que hubo un reclamo. “Se debatió en el grupo y creo que hoy tenemos una nueva etapa en esta bancada y ese reclamo existió y lo hizo el líder de nuestro movimiento (Hugo Velázquez)”, informó Ramírez, ayer antes de la sesión ordinaria de la Cámara Baja.

Al ser insistido si habrá sanción, alegó que más bien hay un compromiso de votar en bloque, en adelante. “Esperemos que esta nueva presentación (nuevo pedido de juicio político) pueda ser una oportunidad para que los colegas que dieron quórum puedan redimirse”, dijo.

Aclaró que aún les resta discutir en bancada si acompañarán el nuevo pedido de juicio político que presentó un grupo de diputados liberales que irónicamente salvaron el lunes a Quiñónez.

Por su parte, Miguel Cuevas declaró ayer a radio Monumental que ahora sí votará por el juicio político. Aseguró que el lunes votó en contra porque “ya era un teatro”. " Si ya se sabe que no hay votos, se debía darle un corte”, justificó el legislador de Paraguarí.

Insisten en sobornos a diputados

El secretario privado adjunto del presidente Mario Abdo Benítez, Mauricio Espínola, reveló a ABC que hubo varias propuestas de supuestos sobornos a diputados. “Existió un ofrecimiento: uno para llamar a votación que ascendía a los US$ 10 mil, a US$ 30 mil y otro para votar directamente en contra de la fiscala general, que arrancaba a partir de US$ 50 mil”, aseveró. Abdo Benítez incluso habló de un presunto ofrecimiento de US$ 250 mil.