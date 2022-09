Cuestionados jefes departamentales aspiran ahora a cargos legislativos

Los más criticados están en la carpa de Honor Colorado, cuyo líder es el “significativamente corrupto”, Horacio Cartes, según el Gobierno de EE.UU. Los gobernadores cartistas que aspiran al Senado son: Carlos Giménez (San Pedro). Este político tiene múltiples denuncias por agresión, pero llamativamente sus causas duermen en el Ministerio Público. Fue denunciado también en el 2019 por un perjuicio patrimonial de G. 1.600 millones. La acusación penal fue presentada ante Delitos Económicos en Asunción, pero la investigación nunca prosperó.

Juan Carlos Vera (Guairá), quien afronta una intervención a su gestión por el despilfarro de los US$ 2.000.000 de los fondos covid-19 que debían utilizarse para hacer frente a la pandemia. El Ministerio Público, si bien hizo dos allanamientos a la sede municipal, el caso llamativamente nunca avanzó. También el equipo interventor ya presentó denuncia, no se designó aun a un fiscal. Pedro Diaz Verón (Caazapá) es cuestionado también por la malversación de los fondos covid. Transfirió dos veces dinero público para los mismos proyectos y entregó otros G. 1.182 millones a la Asociación Interdistrital de Caazapá. Pese a los serios indicios su caso no es investigado.

César Ramírez (Canindeyú) también tiene serios cuestionamientos en su gestión, pero busca una banca en Senadores de la mano del cartismo. De los fondos covid entregó a sola oenegé G. 5.150 millones a una sola organización. Era uno de los más férreos oficialistas hasta que saltaron las desprolijidades en su gestión y rápidamente se refugió al HC. Carlos Baruja (Paraguarí) tuvo una cuestionada gestión con los fondos Covid, principalmente por que desembolsó G. 5.494 millones a varias ONG de su entorno. También se lo denunció, pero el Ministerio Público no hizo nada para abrir una investigación. Antes también fue denunciado por supuesta lesión de confianza cuando estaba al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), durante el gobierno de Cartes.

Roberto González Vaesken (Alto Paraná), si bien no cuenta con denuncia fiscal su gestión es cuestionada por algunos ediles por supuesto direccionamiento en las licitaciones para el almuerzo y merienda escolar. Así como supuestas sobrefacturaciones en obras.

También aspira al Senado el liberal Édgar López (Concepción), efrainista, este liberal es denunciado por utilizar la estructura de la gobernación para hacer proselitismo.

Diputados

Los gobernadores que se postulan a la Cámara de Diputados por el cartismo son: Darío Medina (Boquerón), es duramente cuestionado por buscar direccionar unos G. 1.000 millones al candidato a concejal departamental por el cartismo Sinforiano Martínez, líder indígena, y Christian Brunaga (Itapúa), llegó a la gobernación tras la renuncia de su correligionario Juan Schmalko por motivos de salud y desde entonces comenzó con su campaña proselitista.

Mientras que el colorado Luis Benítez (Ñeembucú), fue denunciado por ediles por malversar unos G. 20. mil millones en obras supuestamente sobrefacturadas y otras que nunca se ejecutaron. Hasta ahora el Ministerio Público nunca abrió una investigación. También varias comisiones vecinales lo denunciaron por que “transfiere cheques que deben firmar y luego los recursos son administrados por su secretario y no por los presidentes vecinalistas. El también liberal Alejo Río Medina (Caaguazú) buscan una banca por el efrainismo fue denunciado por los concejales por la dudosa transferencia de más de G. 4.000 y por la compra masiva de ataúdes con precios sobrefacturados. También fue grabado cuando “ordenaba” la liberación de unos detenidos por supuestos instigadores de ocupación de tierras.

Los gobernadores candidatos de Fuerza Republicana a diputados son: Carlos Arrechea (Misiones) fue denunciado también por el direccionamiento del almuerzo escolar y de hacer campaña proselitista con el dinero público. Rubén Roussillón (Pdte. Hayes) pudo congelar su causa de manera sorprendente. Hace más de siete años que está imputado por el desvío de G. 30.000 millones, per­tenecientes a los fondos de la gobernación, y mediante chicanas pudo suspender 29 veces su audiencia prelimi­nar. Además, fue imputado en el caso de Conajzar.

Domingo Adorno (Alto Paraguay) es actualmente investigado por el fiscal Juan Manuel Ledesma, por presunta lesión de confianza a causa de la utilización de fondos de emergencia de la pandemia del Covid y por pagos y desembolsos por más de G. 2.000 millones a favor del Vicariato Apostólico del Chaco para obras que no se han realizado.

A la Presidencia de la República se lanzó el liberal Hugo Fleitas (Cordillera) y a la intendencia de Pedro Juan Caballero Ronald Acevedo (Amambay), quien ya renunció al cargo para dedicarse a su campaña proselitista.

La mayoría tienen con varios cuestionamientos, pero se están preparando para volver a buscar el voto popular en las próximas elecciones generales o municipales.