Édgar Acosta analiza descabalgar en la puja por Gobernación de Centra

“El disgusto principal y que mandé en un audio al grupo de candidatos a diputados que me apoyan es que hay 20 nombres en la lista 9 de Central, que es la lista oficial que postula a Efraín Alegre y Édgar Acosta, y uno espera que ese equipo, los 20 diputados apoyen pero resulta que somos equipo y en el transcurrir del tiempo me doy cuenta -de- que muchos de los candidatos de esa lista apoyan al candidato llanista (el intendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia)”, reconoció el diputado Edgar Acosta.

Lea más: Edgar Acosta confirma candidatura a la gobernación de Central

Destacó que no existiría disgusto de su parte si no fuera porque estos precandidatos a diputado incluso hablan con la dirigencia, respaldando a otro candidato por la simple promesa de mayor financiamiento. “A él (Estigarribia) le llaman el mago de la finanza, tiene mucha plata y seguramente es muy atractivo por ahí”, refirió el diputado, que admitió que en cuanto a dinero difícilmente pueda competir ya que basa su candidatura en mantener la transparencia en el origen de sus fondos.

“Se van, se acercan a la dirigencia. apoyan a la presidencia y algunos candidatos piden votos para Ricardo Estigarribia, y es una competencia desleal porque somos equipo”, reclamó, a la vez de enfatizar que esa falta de confianza no hará más que acrecentarse de cara el día D.

“Imaginate cuando sean las elecciones, ellos tendrán que ser miembros de mesa y cómo van a cubrir mi voto si seguramente van a estar más enamorados de cubrir los votos de Estigarribia”, insistió.

Lea más: Edgar Acosta: La vida cambiada

Agregó que es por ello que se cuestiona: “¿Vale la pena el esfuerzo? dejar la familia, un esfuerzo económico, porque yo tengo que hacer un esfuerzo extraordinario de préstamos a diferencia del otro que no sé de dónde saca, pero tiene muchos recursos”.

Consultado sobre si tiene un plazo para tomar una decisión, dijo: “Yo voy a tomarme al menos uno o dos días para analizar primero con la familia, porque es mucho desgaste y no tomo la política como de vida o muerte, yo no voy a hacer negocios en la Gobernación y si sigo es por respeto a los amigos que están 100% y han cumplido”.

Remarcó que si por el contrario decide continuar va a plantear que estos precandidatos se aparten y no integren ninguna de las mesas de votación, a fin de tener gente de verdadera confianza el día de las internas.

Finalmente enfatizó que es profesional y su permanencia en la política no busca aumentar sus ingresos, sino que lo que pretende al candidatarse como Gobernador era evitar que otro “Hugo Javier (González)” llegue al poder, haciendo alusión al anterior jefe departamental de extracción cartista, que fue separado del cargo por el proceso en su contra por presunto desvío de fondos covid-19.

“Yo no tomo la política de vida o muerte, yo no me voy a ir a hacer negocio en la Gobernación y no voy a robar ni un guaraní. Y si renuncio no creo que me falte trabajo”, acotó y dijo que tampoco tiene intenciones de postularse“para que te haga perder gente de tu propio equipo”.

No quiso aún dar nombres de los precandidatos a los que reclama, pero adelantó que si continúa, ya pedirá que blanqueen su situación y no sigan simulando un respaldo hacia él. “No creo que me merezca eso. Creo que he hecho mucho por mi partido y mi país para que no haya una fidelidad como equipo”, refirió finalmente.