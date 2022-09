Intendentes privan de obras a sus comunidades vetadas de royalties

El Ministerio de Hacienda informó que seis comunas tienen los fondos de Royalties y el Fonacide bloqueados y no recibieron transferencias de enero a agosto último debido a que no presentaron sus documentaciones en tiempo y forma o simplemente no se tomaron la molestia de presentarlos. Estas intendencias son Asunción, San Pedro de Ycuamandyyú (San Pedro), San Miguel (Misiones), Villa Hayes (Presidente Hayes), Caapucú y Quyquyhó, ambos municipios del departamento de Paraguarí.

En Asunción, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) ya lanzó numerosas mentiras para justificarse mediante sus redes sociales. Primero culpó a su predecesor Mario Ferreiro (procesado); luego se habló de una demanda ciudadana y ahora que exige una compensación del Estado de US$ 60 millones. Sin embargo, el motivo sería que se niega a pagar al Fisco el 15 por ciento del impuesto inmobiliario, dijeron algunos concejales.

En Quyquyhó, la intendenta es Patricia Adriana Corvalán (ANR), esposa del diputado moquetero Esteban Samaniego, quien impide cualquier intento de intervención desde la Cámara Baja. Ambos se pasaron a las carpas del movimiento Honor Colorado para asegurar su impunidad.

En San Pedro de Ycuamandyyú, su intendente Gustavo Rodríguez (ANR, cartista), arrastra un rosario de denuncias de corrupción. Actualmente la Cámara de Diputados estudia la intervención, pero tiene blindaje de Honor Colorado y se sigue dilatando la conformación de la comisión que debe analizar la denuncia de los concejales sampedranos.

En San Miguel, Elvina Hilaria González (ANR, equipo Arrechea), ella miente alevosamente a los contribuyentes al decir que las publicaciones de nuestro medios son falsas porque “si rinde gastos” a la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, oculta que no recibe fondos.

En Villa Hayes, feudo del Clan Núñez, el intendente Luis Alberto López (ANR, cartista), acusó a su predecesor por el bloqueo de fondos y prometió pagar las deudas de la comuna. Sin embargo, sigue sin concretar esto.

En Caapucú, Derlis Gustavo Adolfo Penayo Arce (ANR, cartista) actualmente se encuentra bajo auditoría de la Contraloría General de la República por denuncias de corrupción y malversación de fondos.