Denis Lichi anuncia su salida de Petropar, luego de que Diputados le postergó aumentazos

Denis Lichi dejaría la titularidad de Petróleos Paraguayos (Petropar), según afirmaron fuentes del Poder Ejecutivo. Esto se da luego de que el tratamiento del proyecto de ampliación del crédito presupuestario para la estatal por G. 1.921.761.893.501 (G. 1,9 billones) para lo que resta del año, supuestamente destinado a reabastecer los depósitos de diésel común (tipo III), se postergó ayer durante una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados.

Si bien la ampliación establece el uso de fondos propios de la institución, se cuestionó la transparencia en el manejo del dinero por parte de Denis Lichi (ANR, oficialista), quien sigue en el cargo, pese a ser precandidato oficialista a gobernador de Cordillera.

Tanto opositores como oficialistas cuestionaron a Denis Lichi por hacer proselitismo desde su cargo y solicitaron la postergación del tratamiento por ocho días, hasta que el titular renuncie o hasta tanto se dé transparencia a la gestión.

Denis Lichi ya “no goza de la confianza”

Inclusive, la bancada de Honor Colorado exigió la inmediata destitución de Lichi. “Si bien en la Comisión de Cuentas y Control yo había votado por la aprobación, ahora voto por el aplazamiento, porque Denis Lichi ya no goza de la confianza, porque no hay claridad en la compra del combustible. ¿Por qué vende a Bolivia si supuestamente nos había dicho que si no aprobábamos la ampliación más o menos el país iba a quedar desabastecido en diciembre?”, cuestionó el diputado Édgar Acosta (PLRA).

También el diputado Édgar Ortiz (PLRA) incluso indicó que no se puede seguir entregando “cheques en blanco” o “abrirle la canilla” a una persona que está en plena campaña proselitista.

“Ya le dimos mucho, no podemos seguir abriendo la canilla o entregarle un cheque en blanco a alguien que tiene muchos cuestionamientos en el manejo del cargo y sobre todo que están en campaña”, agregó Ortiz.

Disipar dudas

Por su parte, los colorados oficialistas Jazmín Narváez y Hugo Ramírez también pidieron la postergación del proyecto, por considerar prudente, para disipar ciertas dudas que existan sobre la gestión de Denis Lichi.

“Denis Lichi va a renunciar en unos días, pero el problema del combustible va a seguir y no podemos solo por cuestiones partidarias rechazar la ampliación. Pido que se postergue hasta disipar las dudas contra la persona que está en candidatura, pero no podemos dar la espalda a la economía, que necesita levantarse después de la pandemia”, dijo Jazmín Narváez.

Tras este aplazamiento del proyecto, fuentes de Ejecutivo confirmaron que esta será la última semana de Lichi al frente de Petropar y que estaría presentando su renuncia el martes próximo.