Reposición de máquinas electorales destruidas “es imposible” para las internas, considera TSJE

El bloque G de la sede central del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) fue consumido ayer por un incendio. Un funcionario terminó muerto y las máquinas de votación que iban a utilizarse en las próximas elecciones quedaron supuestamente destruidas, según informaron autoridades de la institución.

La vicedirectora de la Dirección de Informática del TSJE, Dominick Ramírez, señaló esta mañana en ABC Cardinal que todas las máquinas que tenían guardadas fueron afectadas por el fuego.

Lea más: Incendio fatal en TSJE: un muerto y 8.500 máquinas de votación destruidas

En total, se destruyeron 7.758 equipos electorales y no 8.500, como se había mencionado en un primer reporte. Estos aparatos estaban dentro de una jaula de hierro, la cual estaba instalada dentro de un depósito ubicado en el primer piso, según precisó.

Agregó que, con este nuevo recuento, el TSJE dispone actualmente de alrededor de 14 mil máquinas de votación, de las cuales 11.052 están distribuidas en el país y el resto en el exterior.

¿Cómo se desarrollarán las internas?

Con miras a las elecciones internas, a desarrollarse el próximo 18 de diciembre, Ramírez consideró que las casi 8.000 máquinas de votación perjudicadas ya no podrían ser repuestas por la firma proveedora, a pesar de que estaban aseguradas.

Explicó que la empresa proveedora solamente se encarga de ensamblar la máquina y que tendría dificultades para conseguir los insumos. “Para diciembre es imposible que la empresa pueda reponer. Hace años, desde la pandemia, la empresa nos dijo que tenía problemas con los insumos porque ellos compran de China”, sostuvo.

Lea más: Sospechoso incendio y TSJE plantea desdoblar internas

No obstante, refirió que una vez que arribe a nuestro país el director de Informática del TSJE, Fausto Von Streber, solicitarán una reunión con los representantes de la empresa.

Uno de los ministros del TSJE, Jaime Bestard, mencionó ayer que el incendio de estos equipos electorales podría derivar en el desdoblamiento de las internas. Al respecto, la vicedirectora de Informática no quiso opinar, pero señaló que “evidentemente tenemos que hacer una reingeniería de números para distribuir las máquinas. No me quiero adelantar a los cambios”.

Otros equipos también fueron dañados en incendio

En otro momento, Ramírez reveló que, además de las máquinas de votación, otros equipos informáticos fueron consumidos por el fuego.

Lea más: Incendio en el TSJE: causas y origen solo se podrán determinar con peritaje, indica bombero

Se destruyeron los equipos electrónicos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y las impresoras de alta gama con las cuales expedían actas, según detalló.

Agregó que el sistema en que está depositado el padrón electoral nacional no sufrió daños debido a que se encontraba en otro bloque del edificio incendiado.