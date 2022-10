“La guerra Rusia-Ucrania va a tener consecuencias catastróficas”

- Usted vino al Paraguay para dar una conferencia sobre la invasión de Rusia a Ucrania. ¿De dónde conoce la realidad rusa?

Sí. Fui invitado por el Centro de Estudios Internacionales y Diplomáticos del Paraguay “Benjamín Aceval” (CEID) y la Asociación de Funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular del Paraguay (ADEP).

- ¿Cuál fue su trayectoria diplomática?

-Yo soy licenciado en Derecho, diplomado en Relaciones Internacionales. Me especialicé en Europa Oriental, Oriente Medio y América Latina. Estuve destinado 17 años en asuntos de la Unión Europea, especialmente en las relaciones con Europa del Este, Oriente Medio y América Latina. Fui el primer embajador de España en Chipre, cónsul en Ciudad del Cabo. Mi último puesto fue de cónsul en Jerusalén y representante de España en Palestina. Estuve destinado en Moscú del 2015 al 2019...

- ¿En qué carácter?

- Estuve como ministro consejero y encargado de negocios pero viví allá en 1978 como estudiante, luego como diplomático del 81 al 85 en la entonces Unión Soviética en tiempos de Brezhnev. Volví 30 años después ya en la época de la Federación de Rusia.

- ¿Ya estuvo en tiempos de Brezhnev?

- Yo llevé la corona fúnebre del Gobierno español al entierro de 3 secretarios generales del partido Comunista de la Unión Soviética que murieron estando yo allí: Brezhnev, Andropov y Chernenko. Se puede decir que yo enterré al 50% de los secretarios generales del Partido Comunista de la Unión Soviética.

- ¿Cuál es su análisis de esta crisis por la invasión a Ucrania?

- Las relaciones internacionales siguen siendo relaciones de poder y van a seguir siéndolo por mucho tiempo porque no hay un ordenamiento jurídico internacional y no hay una autoridad internacional que imponga ese, inexistente, ordenamiento jurídico. No hay que confundir nuestros deseos con las realidades.

- Se hablaba de que el mundo se había globalizado...

- Ahora entraremos quizás en un proceso de retroceso de la globalización...

- Se hablaba de solidaridad para distribuir los alimentos, las cadenas de valor, por la pandemia también. Hasta la vacuna rusa recibíamos por estos lares...

- La guerra va a tener consecuencias catastróficas para Ucrania, para Rusia, para la Unión Europea y en menor medida para el resto del mundo.

- Qué pasa con todos esos valores que pregonábamos después de la Caída del Muro: los valores democráticos, de libertad. ¿No tiene más valor de repente?

- Si Ucrania hubiera mantenido su estatuto neutral que estaba en su Declaración de Independencia y en su declaración de soberanía, pues muy probablemente la Guerra se habría evitado...

- ¿Porqué decidió Putin invadir Ucrania?

-Rusia dejó muy claro desde 2008 que consideraba una amenaza existencial la pertenencia de Ucrania a la OTAN, lo mismo que Kennedy dijo que consideraba una amenaza existencial la presencia de armamento soviético en la isla de Cuba en los años 62 y 63. Y Putin usó las mismas palabras que usó Kennedy en su contacto con (Nikita) Jruschov. Y es así de sencillo. Decidió hacerlo después de cuánto tiempo.

- La URSS cayó en 1989...

- En el 89. En el 89, el secretario de Estado Baker le prometió a Gorbachov que la OTAN no se ampliaría hacia el Este, promesa incumplida. En el año 2008, la OTAN ofrece la entrada a Ucrania, Bielorrusia y Georgia, y en el año 2014 pues hay un Golpe de Estado en Kiev. Se expulsa a un Presidente legítimamente elegido que era el presidente Yanukovich, y eso fue lo que precipitó los acontecimientos.Yo personalmente soy un atlantista. Yo voté a favor de la permanencia de España en la OTAN cuando el referéndum lo convocó Felipe González. Yo creía y sigo pensando que la amenaza soviética era real y pensaba que nuestra pertenencia a la OTAN era una condición para el ingreso de España a la Unión Europea, la Comunidad Europea de entonces. Considero que España debe ser un socio leal de la OTAN por muchas razones, entre otras cosas porque si no somos un socio leal no iría en pro de nuestros intereses. Pero tengo algunas dudas sobre las ventajas o la conveniencia de haber ampliado la OTAN hacia el Este.

- Se suponía que el mundo se estaba globalizando, que se había acabado la Unión Soviética, el Estado autoritario...

- Eso fue falta de información. Los profesionales, por ejemplo, los profesores de la Universidad de Chicago y la Universidad de Harvard estaban diciendo lo que iba a ocurrir y exactamente ha ocurrido. Lo que pasa es que el público en general y la prensa en particular no quiere oír malas noticias. Ni la prensa ni los responsables políticos dan malas noticias a quienes no quieren oír malas noticias...

- Se supone que la Guerra trae beneficios al que gana y perjuicios al que pierde...

- Siempre. Eso ocurre desde el paleolítico superior...

- Qué ventajas saca Rusia de una Guerra con Ucrania, con un país 90 veces más débil..

.- Rusia considera que Ucrania dentro de la OTAN es una amenaza existencial y lo que pretende, me imagino, con esta actuación es eliminar esa amenaza existencial.

- ¿Por qué sería una amenaza Ucrania en la OTAN...?

- ¿Y por qué sería una amenaza el armamento soviético emplazado en la isla de Cuba...?

- Pero no solo está Ucrania al lado de Rusia. Está Polonia, Rumania, Bulgaria, Estonia, Lituania...

- Pero Ucrania es la salida al Mar Negro de Rusia en gran medida. Es la península de Crimea, es la salida del Rio Don, el Don está conectado con el río Volga. Sebastopol es la base naval de la flota rusa del Mar negro...

- Pero Crimea está en poder de Rusia...

- Pero está en una situación inestable, de guerra permanente en el Donbass. Ahí tampoco queríamos darnos por enterado de que hay una guerra en el Donbass desde el año 2014 en la que han muerto creo que 100 mil personas. Vamos, es una barbaridad. No queríamos darnos por enterado. Hemos preferido no estar al tanto...

- Lo que no se entiende mucho es que Rusia que se había integrado bastante al mundo desde el 89, hasta al Paraguay...

- En vez de venderle a la Unión Europea pues le va a vender a los países asiáticos.

- Usted dice que no le van a afectar las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea...

- Claro que le van a afectar y le van a afectar a Rusia y al resto del mundo, y muy especialmente a la Unión Europea, lógico.

- La cuestión es qué pasa con todo esto pregonamos tanto desde la Caída del Muro, la democracia y las libertades...

- Yo creo que este conflicto no tiene nada que ver con la democracia y la libertad. Ucrania sufrió un duro golpe en el 2014 cuando echaron en forma inconstitucional a un Presidente legítimamente elegido.

- Qué decían que era un presidente autoritario...

- Eso no corresponde a la realidad. Era un Presidente muy débil, un inepto pero para echar un Presidente hay que seguir los procedimientos constitucionales.

- Hubo manifestaciones, la gente en las calles porque se casaba con Putin o algo así...

- Sí. Hubo una revolución, una revuelta y lo echaron. Era un Presidente al que habían elegido democráticamente. Si quieren echar al Presidente, o hay que esperar las próximas elecciones o hay que seguir los procedimientos constitucionales para un juicio político pero no echarlo con una manifestación, una revuelta en la calle... Eso fue lo que ocurrió en el 2014 en Ucrania.

- ¿Usted cree que Rusia tiene razón al invadir Ucrania?

- Yo soy un observador y no un juez. Los analistas no damos la razón a uno o al otro. Estudiamos lo que ocurre. Vemos las causas y analizamos por donde pueden ir las cosas.

- Cuál es su dictamen entonces si le pidieran...

- Es que no me van a pedir un dictamen porque a los analistas no se les pide un dictamen. Lo que podemos decir es: por qué hemos llegado aquí, dónde estamos y adónde vamos. No podemos hacer reparto de culpas ni quien tiene la razón y quién no.

- ¿Cómo se pudo haber evitado entonces? Zelenski también es un Presidente electo...

- En mi opinión esto se habría evitado si Ucrania hubiera mantenido su estatuto de neutralidad...